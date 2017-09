Arsenal Colonia/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arsenal Colonia - LaPresse

Questa sera, giovedì 14 settembre, si gioca la partita Arsenal-Colonia, sfida diretta dall’arbitro spagnolo Javier Estrada, valida per la prima giornata di Europa League 2017-2018 girone H alle ore 21.05. I Gunners ripartono dalla competizione europea di seconda fascia dopo aver fallito l'assalto alla qualificazione in Champions League nella passata stagione in Premier League, dove il livello ormai ha raggiunto vette altissime. Anche quest'anno appare complicato per i Gunners, che hanno proseguito con la loro storica guida tecnica Arsene Wenger. Il manager francese vuole da subito sfatare il tabu europeo e provare a vincere l'edizione di quest'anno dell'Europa League. Le avversarie però non mancano. A cominciare dal Colonia, che giovedì sera andrà a fare visita alla formazione inglese. Nonostante vanti un aplomb internazionale minore rispetto a quello dei londinesi, la squadra tedesca vuole rendere il cammino più difficile del previsto al club di mister Wenger. L'inizio di campionato in Bundesliga non è stato dei migliori per il Colonia, che proverà ugualmente a strappare un punto all'Emirates Stadium.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arsenal-Colonia, giovedì 14 settembre alle ore 21.05, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sui canali numero 203 e 252 del satellite, ovvero Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 2 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

QUI ARSENAL

In Premier League l'Arsenal è reduce dal successo per 3-0 contro il Bournemouth. Ci si attendeva una risposta forte da parte dei Gunners a seguito delle due sconfitte consecutive subite in campionati per mano di Stoke City e Liverpool, entrambe avvenute in trasferta senza segnare neanche un gol. Una striscia negativa di 0 punti in 2 partite che di fatto aveva cancellato l'ottima prestazione contro il Chelsea nella finale di Supercoppa, vinta ai danni degli uomini di Conte ai calci di rigore, dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi sull'1-1. Al momento è Danny Welbeck il migliore dei suoi, con 3 reti in 4 partite disputate. Nell'ultimo match di Premier League contro il Bournemouth, all'Emirates Stadium, i Gunners sono scesi in campo con il modulo 3-4-3. Unica punta il francese Lacazette, supportato sugli esterni da Welbeck, autore di una doppietta, ed Ozil sulla corsia di destra. A centrocampo lo svizzero Xhaka e Ramsey, con Bellerin e Kolasinac esterni alti con licenza di attaccare. In difesa, squadra schierata a tre con il tedesco Mustafi (ex Valencia) insieme a Koscienly e Nacho (ex Real Madrid). In porta confermato l'esperto Cech, che ha legato la sua carriera sportiva di grande successo al Chelsea.

QUI COLONIA

Il Colonia occupa l'ultima posizione in classifica in Bundesliga, dopo 3 sconfitte in altrettante partite di campionato disputate. Un avvio choc per la squadra allenata dal tecnico austriaco Stoger, che deve trovare al più presto una ricetta miracolosa per riuscire ad invertire le sorti di una stagione che appare già adesso compromessa. Un attacco pessimo ed una difesa colabrodo (1 gol fatto, 7 subiti) hanno condotto il Colonia in quella che alla vigilia del campionato di massima serie tedesca non era stato pronostico da alcun addetto ai lavori. L'ultimo ko nel weekend scorso, quando il Colonia ha ceduto 3-0 in trasferta sul campo dell'Augusta. Fin qui un autentico disastro per gli uomini di Stoger, chiamati a reagire contro l'Arsenal nel tempio dell'Emirates Stadium. Un compo non di certo semplice per i britannici.

PRONOSTICO E QUOTE

Il successo dell'Arsenal (segno 1) non è dato in discussione, visto che è quotato soltanto a 1.29 dagli scommettitori. Paga quasi 10 volte la posta invece una puntata sul segno 2 (vittoria del Colonia in trasferta). Per il pareggio la quota prevista è pari a 5 volte la posta puntata.

