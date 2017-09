Atalanta-Everton/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atalanta-Everton, LaPresse

Atalanta-Everton, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 19.00, è diretta dal russo Vladislav Bezborodov e sarà la sfida che segnerà il gran ritorno dei bergamaschi sulla scena calcistica europea a ventisei anni di distanza dalla loro ultima apparizione, nella Coppa UEFA 1990/91. Allora l'Atalanta di Mondonico si spinse fino ai quarti di finale poi persi contro l'Inter, stavolta quella di Gasperini vuole stupire l'Europa dopo aver conquistato il quarto posto in Italia nella scorsa stagione.

ATALANTA EVERTON, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Atalanta-Everton, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 19.00, si potrà seguire in diretta tv sui canali 203 e 252 del satellite (Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 2 HD), in esclusiva per tutti gli abbonati Sky che potranno vedere la partita anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

LA SITUAZIONE

Per gli orobici, subito una sfida di grande prestigio contro l'Everton che ha ritrovato quest'anno Wayne Rooney, che dopo una carriera piena di successi al Manchester United, è tornato nel club del quale è stato sempre tifoso e in cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. L'inizio di stagione per l'Atalanta è stato difficile, con i nerazzurri a secco nelle prime due giornate, complice un calendario difficile che ha opposto subito la Dea a Roma e Napoli. Nel match interno contro il Sassuolo di domenica scorsa è arrivata la prima riscossa, vittoria in rimonta per due a uno con i gol del danese Cornelius e di Petagna che hanno regalato i primi tre punti stagionali. L'Everton è invece reduce da due sconfitte consecutive in Premier League contro Chelsea e Tottenham, quest'ultima un pesante zero a tre in casa a Goodison Park. I Toffees sono sedicesimi con quattro punti raccolti su quattro partite giocate, l'effetto Rooney a livello di risultati ancora non si è fatto sentire come sperato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni. L'Atalanta scenderà in campo con l'albanese Berisha tra i pali e una difesa a tre schierata con Caldara, il brasiliano Toloi e Masiello. L'esterno laterale di destra sarà il belga Castagne, mentre il laterale mancino sarà il tedesco Gosens. Per vie centrali a centrocampo si muoveranno Cristante e l'olandese De Roon, mentre in attacco lo sloveno Ilicic e il capitano argentino della squadra, il 'Papu' Gomez', supporteranno il centravanti Petagna.

Risponderà l'Everton con il portiere Pickford alle spalle dei due centrali di difesa, Keane e il gallese Williams, con la linea a quattro difensiva completata dall'esterno di Curacao Martina a destra e Baines, capitano della squadra, a sinistra. A centrocampo il francese Schneiderlin e il senegalese Gueye saranno i playmaker arretrati, con l'islandese Sigurdsson, Wayne Rooney e l'olandese Klaassen schierati avanzati a supporto dello spagnolo Ramirez, unica punta di ruolo. La partita si disputerà a Reggio Emilia, al Mapei Stadium che sarà la casa europea dell'Atalanta per questa stagione: lo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo non è omologato per le competizioni UEFA e vedrà partire una lunga ristrutturazione che lo farà diventare, entro tre anni, un impianto nuovo di zecca e di proprietà del club bergamasco.

LA CHIAVE TATTICA

3-4-2-1 per l'Atalanta di Gasperini che anche in Europa manterà la cifra stilistica tattica che l'ha contraddistinta nella scorsa, esaltante stagione in Serie A. 4-2-3-1 per l'Everton di Ronald Koeman che sicuramente ha in avanti il suo peso specifico maggiore. L'Atalanta ha avuto accesso direttamente alla fase a gironi di Europa League, l'Everton ha dovuto invece superare due turni preliminari, eliminando prima gli slovacchi del Ruzomberok e poi i croati dell'Hajduk Spalato. Si tratta del primo confronto in assoluto per l'Atalanta non solo contro l'Everton, ma in generale contro una formazione inglese in una competizione UEFA. In passato l'Everton ha affrontato tre volte una squadra italiana nelle Coppe, l'Inter nel 1963, il Milan nel 1975 e la Fiorentina nel 2008, venendo sempre eliminato.

QUOTE E PRONOSTICI

Atalanta favorita dai bookmaker, col fattore campo considerato più influente della maggiore esperienza internazionale degli inglesi. Vittoria interna quotata 2.40 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.30 la quota del pareggio e Bwin a 3.10 la quota per il successo esterno.

