Austria Vienna Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Austria Vienna Milan, che sarà diretta dall'arbitro olandese Serdar Gozubuyuk, si gioca giovedì 14 settembre 2017 alle ore 19.00 e sarà la sfida che segnerà l'esordio della squadra rossonera nella fase a gironi di Europa League 2017-2018. Dopo tre anni di assenza dalle competizioni europee, il Milan è tornato questa estate sulla ribalta continentale superando agevolmente i turni preliminari.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Austria Vienna-Milan, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 19.00, si potrà seguire in diretta tv solo con un abbonamento Sky sui canali 201 e 251 del satellite (Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

LA SITUAZIONE

I rossoneri sono stati dominatori del mercato spendendo oltre duecento milioni di euro e rivoluzionando la squadra, con acquisti di spessore come Bonucci dalla Juventus, Biglia dalla Lazio, Calhanoglu dal Bayer Leverkusen, Kalinic dalla Fiorentina e André Silva dal Porto, solo per citarne alcuni. Dopo un'estate fatta di sei vittorie in altrettanti impegni ufficiali, la squadra di Montella ha avuto però un crollo alla ripresa della Serie A, incassando quattro gol sul campo della Lazio, trascinata dallo scatenato bomber della Nazionale Ciro Immobile. Un ko che ha dimostrato come la squadra debba lavorare ancora molto per trovare la giusta compattezza. In questo match dall'altra parte ci sarà un'Austria Vienna reduce da un pari col punteggio di due a due nella Bundesliga austriaca, in casa contro il Wolfsberger. Dopo essere partita nel nuovo campionato con due sconfitte consecutive, l'Austria Vienna si è risollevata con undici punti in cinque partite, ma è ancora lontana sette lunghezze dalla capolista Sturm Graz.

PROBABILI FORMAZIONI

All'Ernst Happel Stadion, meglio conosciuto anche come il Prater di Vienna, scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa dell'Austria Vienna schierati con Hadzikic in porta, Klein schierato in posizione di terzino destro e Martschinko in posizione di terzino sinistro, mentre in difesa i centrali saranno il ghanese Kadiri Mohammed e il tedesco Westermann. Holzhauser giocherà come vertice arretrato davanti alla difesa, alle spalle degli altri due centrali sulla mediana che saranno Prokop e il sudcoreano Jin-Hyun Lee. Il libico Tajouri e il brasiliano Pires saranno gli esterni di fascia a centrocampo rispettivamente sulla destra e sulla sinistra, mentre Friesenbichler sarà confermato nel ruolo di unica punta.

Risponderà il Milan con quello che dovrebbe essere l'esordio tra i rossoneri della difesa a tre, con Bonucci, Romagnoli e l'argentino Musacchio davanti a Gigio Donnarumma. A centrocampo spazio ad Abate sulla corsia laterale di destra e allo svizzero Rodriguez sul lato mancino del campo, mentre l'altro argentino Lucas Biglia nella zona centrale di centrocampo sarà affiancato da Jack Bonaventura e dall'ivoriano Kessie. In attacco, spazio al tandem composto dal croato Kalinic e dal portoghese André Silva.

LA CHIAVE TATTICA

L'allenatore dell'Austria Vienna, il tedesco Fink, come modulo tattico dovrebbe optare per un 4-1-4-1 molto compatto, mentre Vincenzo Montella nel Milan dovrebbe decidere per una variazione con il 3-5-2 per ritrovare compattezza e stabilità dopo il rovescio capitolino. Entrambe le squadre hanno superato due turni preliminari per arrivare ai nastri di partenza della fase a gironi di Europa League. L'Austria Vienna ha battuto prima i ciprioti dell'AEL Limassol e poi i croati dell'Osijek, il Milan ha avuto la meglio nel terzo turno preliminare sui romeni dell'Universitatea Craiova e nei play off sui macedoni dello Shkendija. Le due squadre si confrontano in Europa per la prima volta: l'Austria Vienna nella scorsa stagione ha affrontato la Roma nella fase a gironi di Europa League, mentre il Milan non affronta ufficialmente una squadra austriaca dal 1994, dal doppio confronto nella fase a gironi di Champions League contro il Salisburgo.

QUOTE E SCOMMESSE

Pur giocando in trasferta, il Milan è nettamente favorito sugli avversari dai bookmaker, per il maggior tasso tecnico del quale è considerato dotato. Vittoria rossonera quotata 1.50 da William Hill che moltiplica invece per 7.00 l'investimento sull'eventuale affermazione interna. Il pareggio viene invece quotato 4.50 da Bwin.

