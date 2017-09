Diretta/ Coppa Bernocchi 2017 streaming video e tv: vincitore, percorso (oggi)

Diretta Coppa Bernocchi: Elia Viviani avrà il numero 1 (LaPresse)

Il grande ciclismo è ancora protagonista sulle strade lombarde con la Coppa Bernocchi 2017, la classica che come sempre avrà partenza ed arrivo a Legnano, nella zona più settentrionale della provincia di Milano, e che quest’anno giunge alla sua edizione numero 99. Basterebbe questo numero per dare il giusto lustro a una corsa leggendaria, che ha fatto la storia del ciclismo. Dopo la Coppa Agostoni di ieri, il Trittico Lombardo prosegue appunto con la Bernocchi, ultimo test in vista dei Mondiali, tanto che il c.t. Davide Cassani proprio questo pomeriggio dal Castello di Legnano fornirà l’elenco definitivo dei convocati per Bergen, mentre la Tre Valli Varesine si terrà martedì 3 ottobre e aprirà dunque la settimana che culminerà al sabato con il Giro di Lombardia. Resta comunque la classifica complessiva, che al termine delle Tre Valli premierà il miglior corridore nel Trittico con un brillante da 10.000 euro offerto dalla Regione Lombardia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COPPA BERNOCCHI

Per tutti gli appassionati, oggi l’appuntamento in diretta tv con la Coppa Bernocchi 2017 sarà a partire dalle ore 14.45 su Rai Sport + HD, il canale disponibile al numero 57 del telecomando e visibile anche sulla piattaforma satellitare Sky. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video sul sito raiplay.it.

IL PERCORSO E I PARTECIPANTI

La partenza della Coppa Bernocchi 2017 avrà luogo alle ore 11.45 da Legnano, per la precisione in Piazza San Magno. I corridori dovranno coprire una distanza di 194,5 km per giungere all’arrivo, che sarà collocato sempre a Legnano ma in Viale Toselli, indicativamente intorno alle ore 16.30. Dopo i primi 49 chilometri quasi completamente pianeggianti, i corridori dovranno affrontare per ben 7 volte il circuito di 16,7 chilometri che si snoderà nella Valle Olona e che presenterà al suo interno il GPM di Morazzone, salita simbolo della Bernocchi. L’ultimo giro del circuito si concluderà a 30 chilometri dal traguardo: il finale sarà tutto pianeggiante verso il centro di Legnano. I partecipanti saranno ben 199, di 25 squadre compresa la Nazionale italiana che comprende i professionisti Elia Viviani, Daniele Bennati, Fabio Felline e Andrea Pasqualon, ma anche gli Under 23 Giovanni Carboni, Imerio Cima, Matteo Moschetti e Giovanni Lonardi. Tra gli altri nomi di spicco possiamo citare il vincitore dell’edizione 2016 Sonny Colbrelli, Sacha Modulo, Filippo Pozzato, Jakob Mareczko, Damiano Cunego e fra gli stranieri innanzitutto lo svizzero Michael Albasini, ieri vincitore della Coppa Agostoni.

© Riproduzione Riservata.