Dove vedere Dinamo Kiev Skenderbeu in streaming video e diretta tv: probabili formazioni e quote

Dinamo Kiev-Skenderbeu, diretta dall’arbitro belga Bart Vertenten giovedì 14 settembre 2017 alle ore 19.00, sarà una sfida relativa alla prima giornata della fase a gironi dell'Europa League 2016/17. Parte la contesa tra le due squadre che hanno affrontato in precedenza diversi turni preliminari prima di arrivare a questo appuntamento. La Dinamo Kiev sognava un approdo in Champions che non è stato neanche avvicinato, ma almeno la presenza in Europa è stata salvata. Per lo Skenderbeu essere presente per la seconda volta nella sua storia nella fase a gironi di Europa League è invece un grande successo, frutto di una lunga campagna estiva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dinamo Kiev-Skenderbeu, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 19.00, non potrà essere seguita dagli abbonati Sky in diretta tv come partita singola, ma con tutti gli aggiornamenti sulle fasi salienti e i gol trasmessi sul canale 206 (Sky Super Calcio HD) in Diretta Gol Europa League, visibile anche dagli abbonati anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

In campionato domenica scorsa la Dinamo Kiev ha battuto tre a zero in casa l'Oleksandriya, mantenendosi a due punti di distanza nella massima serie dell'Ucraina dalla capolista Shakhtar Donetsk. Lo Skenderbeu ha battuto con un secco due a zero il Flamurtari di Valona iniziando così con un successo il nuovo campionato albanese, nel quale punta a tornare sul trono occupato a lungo e dal quale è stato scalzato nella scorsa stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Olimpiyskiy di Kiev. Padroni di casa schierati con Koval tra i pali, il polacco Kedziora sull'out difensivo di destra e Morozyuk sull'out difensivo di sinistra, mentre l'ungherese Kadar e il croato Vida giocheranno al centro della difesa. Anche la linea di centrocampo degli ucraini sarà a quattro, con il capitano Yarmolenko chiamato a presidiare la fascia destra ed il paraguaiano Gonzalez esterno mancino, mentre Sydorchuk e Buyalskyy saranno i centrali sulla mediana. In attacco, coppia offensiva titolare composta da Garmash e dal congolese Mbokani. La risposta dello Skenderbeu sarà affidata a Shehi in porta, Osmani e il kosovaro Jashanica impiegati come difensori centrali, mentre il croato Radas sarà impiegato in posizione di terzino destro e Mici in posizione di terzino sinistro. Latifi, Vangjeli e Gavazaj formeranno il terzetto offensivo, mentre in attacco, squalificato il maliano Nimaga, giocheranno il gambiano Sowe, Lilaj e Dita nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

Il tecnico bielorusso della Dinamo Kiev, Khatskevich, schiererà la squadra con il 4-4-2, mentre l'allenatore albanese dello Skenderbeu, Daja, schiererà i suoi con il 4-3-3. La Dinamo Kiev ha dovuto rinunciare al sogno di partecipare alla fase a gironi di Champions League facendosi eliminare nel terzo turno preliminare dallo Young Boys, ma ha poi superato nei play off di Europa League i portoghesi del Maritimo. Lo Skenderbeu per arrivare ai gironi di Europa League ha superato invece ben quattro turni preliminari, superando gli andorrani del Sant Julia, i kazaki del Kairat Almaty, i ceki del Mlada Boleslav ed infine i croati della Dinamo Zagabria.

PRONOSTICO E QUOTE

Tasso tecnico ed esperienza internazionale fanno pendere la bilancia dei pronostici nettamente a favore della Dinamo Kiev. I bookmaker quotano 1.14 con Bet365 la vittoria interna degli ucraini e moltiplicano per 8.00 con William Hill la quota del pareggio. Betclic offre invece a una quota di 20.00 il colpaccio albanese a Kiev.

