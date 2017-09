GIANLUIGI DONNARUMMA/ Milan news: rottura in vista con l'agente Mino Raiola? Possibile "svolta" in estate

Gianluigi Donnarumma, le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma sembrava aver messo fine alla "guerra" tra il suo agente, Mino Raiola, e la dirigenza del Milan, ma in realtà la tensione tra le parti è rimasta. A farne le spese è lo stesso portiere del Milan, che ha dato il via alla querelle quando ha tentennato sul rinnovo. Ma c'è un altro soggetto che sta subendo questa situazione: la famiglia Donnarumma, tirata spesso per la giacchetta dal procuratore e dalla società rossonera. A rischiare di saltare non è il rapporto tra Gigi Donnarumma e il Milan, bensì quello tra il portiere e Mino Raiola. Stando a quanto riportato da Sportitalia, la famiglia dell'estremo difensore non è entusiasta della gestione dell'agente. L'atteggiamento "distruttivo" del procuratore non piace affatto alla famiglia, così come la sua voglia di far cambiare squadra al termine della stagione al portiere. All'orizzonte ci sono dunque sviluppi importanti su una vicenda che si sta trascinando da diverso tempo.

IL RAPPORTO CON L'AGENTE CONTINUA, MA FINO A QUANDO?

La famiglia Donnarumma starebbe pensando ad una clamorosa svolta per quanto riguarda la gestione di Gigio, visto che vorrebbe poter avere voce in capitolo nelle decisioni relative al futuro del portiere del Milan. Per questo sta valutando l'ipotesi di una rottura con Mino Raiola. E la tensione è percepibile, anche se non dovrebbe portare a decisioni drastiche nell'immediato. Stando a quanto appreso da Calciomercato.com, la famiglia di Donnarumma conosce le perplessità del procuratore sulla nuova proprietà cinese, su cui è stato sempre coerente. Inoltre, il rapporto tra Raiola e il portiere del Milan dura da tempo, quindi non è scontato che verrà messo in difficoltà. Potrebbe allora prevalere la via del compromesso: i Donnarumma potrebbero vivere semplicemente questa stagione in serenità, senza quindi forzare la mano con la proprietà rossonera o arrivare a scontri verbali a distanza nella prossima finestra di calciomercato. La sensazione è che la prossima estate possa esserci una svolta nella carriera di Gigio Donnarumma: ci sarà Mino Raiola ad affrontarla con lui?

