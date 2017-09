Hertha Athletic Bilbao/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Hertha Berlino Athletic Bilbao, Europa League (Foto LaPresse)

Hertha-Athletic Bilbao, che sarà diretta dall'arbitro slovacco Ivan Kruzliak, in programma all'Olympiastadion di Berlino, si disputerà giovedì 14 settembre assieme a tutte le altre gare della prima giornata della fase a gironi di Europa League 2017-2018, il fischio d'inizio è previsto per le ore 21.05. Si tratta di una delle sfide più interessanti tra due squadre che lo scorso anno si sono comportate molto bene nei rispettivi campionati nazionali e ora puntano a confermarsi anche in campo internazionale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Non è prevista la diretta tv integrale di Hertha Berlino-Athletic Bilbao per i telespettatori italiani: Sky Sport, che detiene in esclusiva i diritti per l'Europa League, non ha ritenuto opportuno trasmettere su un canale ad hoc la partita di cui saranno visibili alcuni spezzoni durante il programma Diretta Gol in onda sul canale 206, idem con patate per quanto riguarda la diretta streaming video su internet. Almeno i gol e gli highlights della gara sarà possibile vederli.

IL CONTESTO

Dopo un periodo appannamento in cui era anche finita nell'oblio della seconda divisione tedesca, nelle ultime stagioni l'Hertha Berlino ha decisamente risalito la china: già nel 2016 sfiorò una clamorosa qualificazione diretta ai gironi di Champions League per poi crollare nelle ultime giornate e chiudere al settimo posto, venendo poi eliminato nei preliminari di Europa League. Quest'anno, grazie al quinto posto condiviso con il Colonia, è arrivato l'accesso diretto alla fase a gruppi per la formazione allenata dal tecnico ungherese Pal Dardai che ora dovrà cercare di strappare il passaggio al turno successivo in un girone che comprende, oltre all'Athletic Bilbao, anche Zorya e Ostersund, squadre abbordabili che ovviamente non stenderanno il tappeto rosso al club tedesco.

In Bundesliga l'Hertha ha cominciato a corrente alternata con una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate di campionato. Leggermente più complicato il cammino della compagine basca per raggiungere i gironi di Europa League: l'Athletic Bilbao è infatti partito dal terzo turno preliminare dove ha eliminato i rumeni della Dinamo Bucarest per poi affrontare il Panathinaikos allo spareggio, pur soffrendo gli uomini José Angel Ziganda sono riusciti ad avere ragione degli avversari ottenendo quindi l'ambito pass per la fase a gruppi. Inizio decisamente incoraggiante in Liga per quanto riguarda l'Athletic con due vittorie contro Eibar e Girona e il pari interno all'esordio contro il Getafe, solamente Barcellona e Real Sociedad hanno fatto meglio rimanendo a punteggio pieno dopo la terza giornata.

QUOTE E SCOMESSE

Sulla carta le due squadre tendono a equivalersi, ecco perché i bookmaker non si sbilanciano per le quote e propongono cifre molto prudenti. Differenza minima tra l'1 dei padroni di casa (2,75 su Bet365) e il 2 degli ospiti (2,80 su WilliamHill), paradossalmente la quota più alta è quella del pareggio (3,30 su Bwin) con le agenzie di scommesse on-line che ritengono come entrambe le squadre vogliano far bagnare e bagnare l'esordio stagionale in Europa con i tre punti. Hertha Berlino e Athletic Bilbao non giocano un calcio spumeggiante, sarà per questo motivo che su PaddyPower la quota dell'Under (1,70) è più bassa rispetto all'Over (2,10). Vi segnaliamo inoltre la quota di 9,25 messa a disposizione da Betclic per il risultato esatto di 2 a 1 in favore dell'Hertha.

