Pagelle/ Atalanta Everton: i voti della partita (Europa League girone E - primo tempo)

Pagelle Atalanta Everton, Europa League (Foto LaPresse)

Atalanta-Everton ha chiuso il primo tempo sul parziale di 3-0: ecco le pagelle del primo tempo. Decidono l’incontro per il momento le reti di Masiello, Gomez e Cristante. Gian Piero Gasperini schiera gli orobici con il 3-4-1-2. Tra i pali Berisha, in difesa Toloi, Palomino e Masiello. A centrocampo da destra verso sinistra Hateboer, De Roon, Freuler e Castagne. In avanti c'è Cristante, in supporto di Petagna e Gomez. L'Everton risponde con il 4-2-3-1. In porta Stekelenburg, linea difensiva composta da Holgate, Keane, Jagielka e Baines. In mediana Schneiderlin e Besic mentre in attacco troviamo Sigurdsson, Vlasic e Rooney, pronti a rifornire Calvert-Lewin, unica punta. Arbitra l’incontro il signor Vladislav Bezborodov. I nerazzurri partono bene pressando subito gli avversari. Hateboer avanza palla al piede sulla destra e triangola con Cristante: entra in area, vince un duello tutto fisico con Rooney e pesca in area un compagno di squadra. Il colpo di testa di Petagna, poi, viene deviato in angolo da Stekelenburg. L'Atalanta resta padrone del campo ma l'Everton prova a pungere in contropiede. Toloi ferma l'azione avversaria. L'Atalanta prova a ragionare. Gasperini invita i suoi alla calma. Partenza positiva degli orobici. All'undicesimo minuto Schneiderlin interviene malamente su Gomez: il talento argentino resta per qualche secondo a terra. Graziato il mediano francese dell’Everton. Poco dopo primo squillo dei blues. Tiro dalla distanza di Sigurdsson, che ci prova da oltre venti metri: la conclusione è tesa, ma centrale e Berisha se la cava con i pugni. Ancora Everton. Rooney riceve palla sulla trequarti da Sigurdsson e tenta un pallonetto dal limite dell’area: Berisha osserva il pallone finire sopra la traversa. Di nuovo Rooney. Ci prova l’attaccante inglese dalla distanza, ma Berisha è ancora bravo a non farsi sorprendere. Nel frattempo la variabile vento minaccia la spettacolarità del match. L'Atalanta prova a reagire alzando il proprio baricentro. Cristante sfoggia un ottimo dribbling in area e va al tiro ma Jagielka lo mura.

Al 26esimo palla in area a Petagna che serve Masiello sulla sinistra ma l'ex Bari si divora il gol calciando addosso a Stekelenburg. Sul corner seguente la difesa dell'Everton non riesce a spazzare ma serve Masiello che sul secondo palo gonfia la rete proprio sotto la curva atalantina. Delirio a Reggio Emilia. C'è una sola squadra in campo e si chiama Atalanta. Gomez fugge via ad Holgate e mette al centro un pallone da spingere in porta: Petagna, però, arriva con un secondo di ritardo e perde l'attimo per colpire. La banda di Gasperini cerca il raddoppio. Tiro forte e teso in diagonale di Hateboer da distanza ravvicinata che diventa un assist: Gomez e Petagna, colti di sorpresa, non riescono a buttarla dentro a pochi passi dalla linea di porta. Ammonito intanto Masiello. Poco dopo ancora una chance per Masiello ma Stekelenburg con un'ottima uscita lo mura. Al 36esimo Alejandro Gomez chiama l'uno-due a Masiello, lo ottiene e calcia basso e teso. Il portiere avversario blocca. L'Everton si affida alle idee di Rooney. Spunto dell'ex United, che prova a trascinare i suoi in avanti: lancio lungo alla ricerca di Calvert-Lewin in area di rigore, ma pallone che termina direttamente sul fondo. Nel finale di tempo l'Atalanta tritura gli avversari. Gomez riceve palla da Petagna, si accentra dalla sinistra, mira l'angolino sul secondo palo ed infila il pallone lì, dove Stekelenburg non può arrivarci. Non è finita. Contropiede fulmineo, palla a Petagna che serve Cristante che in area non sbaglia firmando il tris. Atalanta padrona assoluta del campo.

MIGLIORE IN CAMPO 1T ATALANTA: MASIELLO 8

PEGGIORE IN CAMPO 1T ATALANTA: BERISHA 6

MIGLIORE IN CAMPO 1T EVERTON: ROONEY 6,5

PEGGIORE IN CAMPO 1T EVERTON: HOLGATE 4,5

