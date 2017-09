Pagelle/ Austria Vienna Milan: i voti della partita (Europa League girone D - primo tempo)

Pagelle Austria Vienna Milan, Europa League (Foto LaPresse)

Puntuali all'intervallo, eccoci pronti al consueto appuntamento con le pagelle del primo tempo di Austria Vienna Milan. Un primo tempo che termina con il risultato di 3-0 in favore dei rossoneri per effetto dei gol messi a segno da Calhanoglu e André Silva, quest'ultimo autore di una doppietta. I rossoneri si rendono pericolosi già al 3', quando Abate (6,5) sfonda sulla corsia destra e mette dentro un traversone appena sfiorato da Kalinic (6). Il pallone arriva a Calhanoglu (7,5), lasciato solo nel cuore dell'area di rigore avversaria all'altezza del secondo palo. Il turco carica un tiro al volo respinto a fatica in corner da Hadzikic (5,5). L'ex Bayer Leverkusen è in serata di grazia, e lo dimostra al 7' quando porta in vantaggio il Milan. Al termine di una ripartenza fulminea Kalinic appoggia per il numero 10, che lascia partire un destro carico di effetto che si infila nell'angolino alle spalle dell'incolpevole portiere avversario. Passano appena 2' e gli uomini di Montella raddoppiano, questa volta con André Silva (7,5). Imbarazzante Mohammed (4), che si fa soffiare il pallone da Calhanoglu, il quale trova uno splendido corridoio per il compagno portoghese. André Silva non sbaglia il facile 2-0 a tu per tu con Hadzikic. La reazione dei locali è timida, e arriva dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto dal capitano Holzhauser (5,5). Il suo cross è buono per la deviazione di Monschein (5), che non trova però impreparato Donnarumma (6). Nel finale di tempo il Milan torna a macinare gioco e André Silva può insaccare la sua doppietta personale. Parte ancora una volta tutto dai piedi di Calhanoglu, che ricama il secondo assist di giornata per il portoghese. L'attaccante milanista si infila come una lama nel burro nella disastrosa retroguardia austriaca e per la seconda volta trafigge Hadzikic. Partita già in cassaforte per il Milan.

AUSTRIA VIENNA MILAN: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 7 - Primo tempo molto divertente, con il Milan assoluto padrone del campo. Tre gol e tanto spettacolo. Uragano rossonero in quel di Vienna. VOTO AUSTRIA VIENNA 4 - Squadra imbarazzante, soprattutto nella fase difensiva. I due centrali, Mohammed e Westermann, hanno sulla coscienza tutte le reti siglate dagli avversari. MIGLIORE AUSTRIA VIENNA HOLZHAUSER 5,5 - E' il capitano e prova a dare l'esempio. Purtroppo per lui, non riesce a salvarsi. PEGGIORE AUSTRIA VIENNA MOHAMMED 4 - Orrori (più che errori) sulla rete iniziale di Calhanoglu e sul 2-0 di André Silva. Fuori posizione anche sul secondo gol del portoghese. Serata da incubo.

VOTO MILAN 7 - Troppo forti i rossoneri o inadeguati gli avversari? Entrambe le cose, ma il Diavolo cancella in parte la batosta rimediata all'Olimpico. MIGLIORE MILAN CALHANOGLU 7,5 - Un gol da urlo e due assist. In mezzo tante giocate degne di nota. Forse i rossoneri hanno trovato un numero dieci come si deve. PEGGIORE MILAN KALINIC 6 - Il croato si muove tanto e aiuta i compagni con il classico lavoro oscuro. VOTO ARBITRO (Gözübüyük) 6 - Primo tempo tutto in discesa. Un solo cartellino giallo estratto.

