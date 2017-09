Pagelle/ Vitesse Lazio: i voti della partita (Europa League girone K - primo tempo)

Pagelle Vitesse Lazio, Europa League (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Vitesse Lazio con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Vitesse e Lazio sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. I gialloneri olandesi sono infatti riusciti a portarsi avanti grazie a Matavz al 33', bravo a deviare sotto porta l'ottimo cross dalla destra di Rashica. In precedenza i biancocelesti avevano provato a sbloccare la situazione peccando però nella mira con Caicedo, Luis Alberto e De Vrij. Inoltre, l'unica ammonizione della gara rimediata da Luiz Felipe al 32' ha compromesso la marcatura sul diretto avversario in occasione del goal subito.

VITESSE LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO VITESSE (PRIMO TEMPO): 6,5 Compensa il divario tecnico-tattico con un approccio arrembante alla gara che li aiuta a trovare la rete del vantaggio. MIGLIORE VITESSE (PRIMO TEMPO): RASHICA 6,5 A differenza del compagno Linssen sull'altro lato si muove di meno a vuoto e tocca più palloni, compreso quello dell'assist per Matavz. PEGGIORE VITESSE (PRIMO TEMPO): LINSSEN 5 Pasticcia malamente pur venendo spesso chiamato in causa. VOTO LAZIO (PRIMO TEMPO): 5 Spreca tanto e lascia giocare troppo gli olandesi. MIGLIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): CAICEDO 6 Si vede solamente all'inizio ed in chiusura di frazione ma combina meno guai di Luis Alberto in copertura e dovrebbe essere sollecitato maggiormente. PEGGIORE LAZIO (PRIMO TEMPO): LUIZ FELIPE 5 Non chiude a dovere in occasione del vantaggio avversario poichè scosso dall'ammonizione appena ricevuta. (Alessandro Rinoldi)

