Probabili formazioni/ Atalanta Everton: quote, le ultime novità live (Europa League)

Probabili formazioni Atalanta Everton, Europa League (Foto LaPresse)

Atalanta Everton si gioca alle ore 19 di giovedì 14 settembre: le due squadre sono impegnate nell’esordio di Europa League 2017-2018, inserite nel girone E con Lione e Apollon. Per la Dea si tratta del ritorno in campo internazionale dopo 26 anni: era il 1991 quando veniva eliminata dall’Inter nei quarti dell’allora Coppa Uefa. Subito una partita di grande livello per un’Atalanta reduce dalla prima vittoria in campionato e dunque in fiducia; l’obiettivo sarà quello di provare a strappare la qualificazione ai sedicesimi, anche se sulla carta gli orobici non partono favoriti. Andiamo allora a studiare in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Atalanta Everton.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Atalanta Everton abbiamo il supporto delle quote Snai che ci danno un’indicazione sul pronostico della partita: il segno 1 per la vittoria dell’Atalanta vale 2,35; il segno X per il pareggio è quotato 3,25 mentre il segno 2 per la vittoria dell’Everton vi permetterebbe di guadagnare 3,15 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

ATALANTA: LE SCELTE DI GASPERINI

Davanti al portiere Etrit Berisha, Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare la difesa titolare: dunque Caldara al centro della linea - favorito su Palomino - con Rafa Toloi e Andrea Masiello regolarmente ai suoi lati. A centrocampo si prepara qualche nuovo innesto: Remo Freuler, che non ha giocato contro il Sassuolo, tornerà titolare per affiancare uno tra Cristante e De Roon, con l’olandese - tornato dopo una stagione in Premier League - che sembra essere in vantaggio per la maglia dal primo minuto. A destra Hateboer potrebbe soffiare il posto a Castagne, con il tedesco Gosens che dunque occuperebbe regolarmente la corsia mancina come ha fatto dall’inizio della stagione (Spinazzola, dopo il mancato ritorno alla Juventus, si è infortunato in Nazionale); nel reparto offensivo pronta la staffetta slovena con Kurtic titolare e Ilicic che eventualmente potrebbe subentrare nel secondo tempo, Petagna torna a giocare dal primo minuto con Alejandro Gomez nel ruolo di jolly lungo il settore offensivo.

EVERTON: I DUBBI DI KOEMAN

C’è il grande dubbio legato alla presenza di Wayne Rooney: la sfuriata della moglie dopo l’arresto per guida in stato di ebbrezza (e non solo), Ronald Koeman potrebbe prendere seriamente la cosa e lasciarlo fuori dalla partita di Bergamo. In questo caso il suo posto al centro dell’attacco sarebbe conteso da Sandro Ramirez e Calvert-Lewin, che in ogni caso sono già in ballottaggio con il “figliol prodigo” che ha giocato la partita di campionato. Sulla linea dei trequartisti pronto a tornare titolare il belga Mirallas, con lo stesso Calvert-Lewin che potrebbe giocare sulla corsia opposta; al centro sembra tutto apparecchiato per una maglia da concedere al giovane croato Nikola Vlasic (19 anni), mentre nella cerniera che giostrerà davanti alla difesa Davies sarà in campo per affiancare Gueye, che rimane favorito. In difesa ci aspettiamo il ritorno di capitan Phil Jagielka, al suo fianco dovrebbe esserci Holgate con Cuco Martina a presidiare la corsia destra e Leighton Baines sulla mancina. In porta probabile staffetta: fuori Pickford (titolare dell’Under 21 semifinalista agli Europei) e dentro l’ex Roma Maarten Stekelenburg.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 6 Palomino, 21 Castagne, 4 Cristante, 72 Ilicic, 9 Cornelius, 20 Vido

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Spinazzola

EVERTON (4-2-3-1): 22 Stekelenburg; 15 Martina, 6 Jagielka, 30 Holgate, 3 Baines; 17 Gueye, 26 T. Davies; 11 Mirallas, 27 Vlasic, 29 Calvert-Lewin; 10 Rooney

A disposizione: 1 Pickford, 5 A. Williams, 4 M. Keane, 2 Schneiderlin, 20 Klaassen, 18 G. Sigurdsson, 9 Sandro Ramirez

Allenatore: Ronald Koeman

Squalificati: -

Indisponibili: S. Coleman, Funes Mori, Barkley, Bolasie

© Riproduzione Riservata.