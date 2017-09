Probabili formazioni/ Austria Vienna Milan: quote, le ultime novità live (Europa League)

Probabili formazioni Austria Vienna Milan, Europa League (Foto LaPresse)

Austria Vienna Milan vale per la prima giornata del girone D di Europa League 2017-2018: alle ore 19 di giovedì 14 settembre i rossoneri, dopo aver superato due turni preliminari, tornano a giocare la fase finale di una coppa europea dopo tre stagioni di assenza, e sono subito inseriti tra i favoriti per portare a casa il trofeo. La strada inizia con una trasferta in terra austriaca contro la squadra allenata da Thorsten Fink; girone del tutto abbordabile e dunque il passaggio del turno non dovrebbe essere un problema, anche al netto di un progetto che rimane da costruire (come certifica la batosta subita a Roma la scorsa domenica). Aspettando che le due squadre scendano in campo diamo dunque uno sguardo ai dubbi che i due tecnici si trascinano ancora, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Austria Vienna Milan.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Austria Vienna Milan abbiamo il supporto delle quote Snai che ci danno un’indicazione sul pronostico della partita: il segno 1 per la vittoria dell’Austria Vienna vale 6,50; il segno X per il pareggio è quotato 4,50 mentre il segno 2 per la vittoria del Milan vi permetterebbe di guadagnare 1,47 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

AUSTRIA VIENNA: I DUBBI DI FINK

Thorsten Fink deve decidere se dare fiducia agli stessi undici che hanno giocato e pareggiato in campionato o se invece cambiare qualcosa nella sua formazione; gli assenti non mancano (soprattutto il portiere Almer) e dunque alcune scelte sono obbligate. Davanti ad Hadzikic giocheranno il veterano Heiko Westermann e Kadiri Mohammed, mentre sulle corsie laterali si potrebbe vedere qualche modifica con Gluhakovic pronto a prendere il posto di Klein a destra (Martschiko resta invece favorito per la fascia opposta). A centrocampo sarà Holzhauser, che di questa squadra è il capitano, a comandare le operazioni partendo da una posizione centrale; ai suoi lati possibile spazio ancora per il coreano Lee e Prokop, con Tajour e Felipe Pires che invece presidieranno le corsie esterne nel tridente offensivo. Per quanto riguarda il ruolo di prima punta è un ballottaggio a due: Friesenbichler ha giocato nella Bundesliga austriaca e dunque per questa partita c’è la possibilità di vedere Monschein dal primo minuto.

MILAN: LA RIVOLUZIONE DI MONTELLA

Forse non è una svolta epocale perchè il Milan aveva già giocato con il 3-5-2, ma da adesso sembra che Vincenzo Montella sia risoluto ad aprire con costanza a questo modulo: non potrà esserci Andrea Conti che sarebbe stato perfetto per questo ruolo, dunque a destra giocherà Abate (in questa posizione è favorito su Calabria) con Ricardo Rodriguez dall’altra parte. A presidiare la difesa sarà Bonucci, con il ritorno di Alessio Romagnoli e il ballottaggio tra Musacchio e Cristian Zapata per completare il reparto; difficile dire al momento chi sia il reale favorito. In mezzo al campo ci sarà quasi certamente Bonaventura, e dunque si prospetta un’altra panchina per Calhanoglu; dall’altra parte infatti non si può prescindere dalla presenza di Kessie, che garantisce quell’interdizione altrimenti assente nel settore nevralgico rossonero. La coppia d’attacco è formata da Kalinic e André Silva: per il croato è la prima da titolare con la nuova maglia, il portoghese deve invece guadagnarsi un posto che l’esplosione improvvisa di Cutrone ha messo in discussione.

IL TABELLINO

AUSTRIA VIENNA (4-3-3): 31 Hadzikic; 17 Klein, 18 Westermann, 6 Kadiri Mohammed, 28 Martschinko; 21 Lee, 26 Holzhauser, 16 Prokop; 7 Tajouri, 9 Friesenbichler, 95 Felipe Pires

A disposizione: 32 Pentz, 2 Gluhakovic, 19 Blauensteiner, 24 Borkovic, 25 T. Salamon, 14 Monschein

Allenatore: Thorsten Fink

Squalificati: -

Indisponibili: Almer, Serbest, Demaku, Venuto

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 20 Abate, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 7 Kalinic, 9 André Silva

A disposizione: 30 Storari, 2 Calabria, 17 C. Zapata, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu, 8 Suso, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti

