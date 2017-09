Probabili formazioni/ Vitesse Lazio: quote, le ultime novità live (Europa League)

Probabili formazioni Vitesse Lazio, Europa League (Foto LaPresse)

Vitesse Lazio, prima giornata nel girone K di Europa League 2017-2018, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 14 settembre. I biancocelesti stanno volando: dopo la grande vittoria contro il Milan arrivano a questa partita con il vento in poppa e certi di poter centrare un buon risultato esterno che permetta di loro di prendere subito il comando del gruppo, che non è sicuramente proibitivo e potrebbe essere vinto senza troppi sforzi. Occhio però al Vitesse, formazione che ha qualità e avrà il vantaggio di un Gelredome che va verso il tutto esaurito. Andiamo dunque a valutare come le due squadre potrebbero giocare questa sera, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Vitesse Lazio.

Per Vitesse Lazio abbiamo il supporto delle quote Snai che ci danno un’indicazione sul pronostico della partita: il segno 1 per la vittoria del Vitesse vale 4,25; il segno X per il pareggio è quotato 3,65 mentre il segno 2 per la vittoria della Lazio vi permetterebbe di guadagnare 1,80 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Sarà 4-3-3 per Henk Fraser, allenatore del Vitesse: a fare particolarmente timore può essere il tridente offensivo, composto da Luc Castaignos (ex Inter) e Bryan Linssen che fanno compagnia allo sloveno Tim Matavz. I tre sono andati tutti a segno nell’ultima di campionato, e dunque sono particolarmente in fiducia; per supportare questa linea il Vitesse avrà ovviamente bisogno di filtro e interdizione a centrocampo, che possono essere garantiti dal lavoro di Bruns e Foor che restano favoriti rispetto alle seconde linee, con Serero che invece dovrebbe essere il perno davanti alla difesa con compiti più che altro di impostazione della manovra. Nella linea arretrata invece i due titolari al centro dovrebbero essere Kashia, capitano che si è riposato in Eredivisie, e Van der Werff; sulle corsie laterali i favoriti sono Fankaty Dabo (è in prestito dal Chelsea) e Buttner, mentre il portiere sarà il veterano Remko Pasveer che era il secondo nel Psv Eindhoven. Una formazione che di fatto ricalcherà quella che ha vinto 3-0 lo scorso sabato, sul campo dell’Excelsior.

Lazio disposta con il consueto modulo 3-5-2, con Milinkovic-Savic che potrebbe giocare a supporto della prima punta (Felipe Caicedo è favorito su Immobile che potrebbe riposarsi) oppure nel suo “vecchio” ruolo di mezzala. Qui però deve eventualmente vincere la concorrenza di Luis Alberto, che pare destinato a essere titolare in mezzo al campo al fianco di Parolo, che sostituirà di fatto Lucas Leiva agendo come playmaker basso; dall’altra parte del campo pronto a giocare il giovane Murgia, mentre cambiano i due interpreti laterali con Basta e Lulic che lasciano il posto, rispettivamente, a Marusic e Jordan Lukaku. In difesa, registrata l’assenza di Wallace, Bastos e Radu si giocano il posto ma dovrebbe essere il brasiliano a spuntarla; Luiz Felipe ha fatto il suo esordio in campionato (dalla panchina) e si prepara a essere titolare in Europa League, sarà invece titolare De Vrij cui per ora Simone Inzaghi non vuole rinunciare. In porta potrebbe esserci un ballottaggio aperto, ma alla fine probabilmente sarà ancora Strakosha ad occupare i pali della formazione biancoceleste.

VITESSE (4-3-3): 22 Pasveer; 2 Dabo, 3 Van der Werff, 37 Kashia, 28 Buttner; 10 Bruns, 17 Serero, 25 Foor; 14 Castaignos, 9 Matavz, 11 Linssen

A disposizione: 24 Houwen, 29 Lelieveld, 5 Miazga, 23 M. Ali, 7 Rashica, 16 Van Bergen, 47 Ten Teije

Allenatore: Henk Fraser

Squalificati: -

Indisponibili: -

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 27 Luiz Felipe; 77 Marusic, 96 Murgia, 16 Parolo, 18 Luis Alberto, 5 J. Lukaku; 21 Milinkovic-Savic; 20 Caicedo

A disposizione: 55 Vargic, 26 Radu, 8 Basta, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic, 29 Palombi, 17 Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Wallace, Felipe Anderson, Nani

