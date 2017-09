Pronostici Europa League/ Le scommesse sulle partite della 1^ giornata (14 settembre 2017)

Pronostici Europa League, 1^ giornata (Foto LaPresse)

E’ tempo di esplorare i pronostici per la prima giornata dei gironi di Europa League 2017-2018: giovedì 14 settembre scatta finalmente la competizione internazionale che vede coinvolte tre squadre italiane, con ottime possibilità di passare il turno (almeno per due di loro) e anche di arrivare in fondo. Italia che non vince l’Europa League da… sempre, nel senso che il Parma ha festeggiato per ultimo nel 1999 e si trattava ancora di Coppa Uefa. Quali sono le possibilità delle nostre squadre? Intanto possiamo andare a scoprire i pronostici per le loro prime partite, che saranno già indicative e importanti.

AUSTRIA VIENNA MILAN (girone D, ore 19)

Dopo tre anni di assenza, il Milan torna a giocare le coppe: sembra assurdo, e invece tanto hanno dovuto aspettare i rossoneri per tornare in Europa. L’Europa League deve essere un traguardo minimo: il club punta alla Champions, da vincere nei quattro anni profetizzati da Vincenzo Montella o comunque da onorare al meglio negli anni a venire. Intanto il Milan gioca sul campo dell’Austria Vienna, che l’anno scorso aveva incrociato la Roma; squadra coriacea e che ha in Thorsten Fink un allenatore capace e abituato ai palcoscenici internazionali. Anche messa in questo modo tuttavia il pronostico non può che essere a favore del Milan, anche perchè i rossoneri hanno l'obbligo di riscattare la netta sconfitta sul campo della Lazio: diciamo dunque segno 2 senza indugi.

ATALANTA EVERTON (girone E, ore 19)

L’Atalanta mancava all’Europa da quasi 30 anni, e torna con una sfida affascinante: l’Everton non sarà più la squadra di un tempo, ma resta una grande d’Europa per il blasone e la sua storia, e rappresenta dunque un avversario da onorare nel migliore dei modi. La partita di Bergamo somiglia molto all’apertura del Sassuolo un anno fa: i neroverdi avevano ospitato l’Athletic Bilbao, e si ricorderà che li avevano travolti con un netto 4-0. Sarà così anche per l’Atalanta? Chissà: intanto possiamo dire che a essere favoriti sono i Toffees per ovvie ragioni, ma Gian Piero Gasperini ha voglia di stupire e ha una squadra che per questo esordio interno potrebbe prendersi un risultato di prestigio. Diciamo allora che all’Atleti Azzurri d’Italia potrebbe finire pari: scommettiamo sul segno X, sperando che l’Atalanta faccia magari anche meglio.

VITESSE LAZIO (ore 21:05, girone K)

La Lazio torna in Europa League dopo due anni: all’epoca in panchina c’era Stefano Pioli e la stagione fu difficile, perchè la squadra non riuscì a reggere le fatiche del doppio impegno. Oggi Simone Inzaghi sa di avere in mano un gruppo che, da lui plasmato, può togliersi tanti sfizi; intanto ha vinto la Supercoppa ed è partito benissimo in campionato, in ambito internazionale ha pescato tutto sommato bene nel suo girone anche se questa partita in Olanda nasconde qualche insidia. Il Vitesse è squadra che gioca bene e che nel suo reparto offensivo ha giocatori in grado di fare la differenza; la Lazio è comunque superiore nella sua rosa, anche considerando che Inzaghi questa sera dovrebbe aprire al turnover. Per il nostro pronostico puntiamo allora sulla vittoria esterna dei biancocelesti, segno 2 senza troppi timori.

ARSENAL COLONIA (ore 21:05, girone H)

Non potevamo non citare l’Arsenal, che dopo aver fatto il record per partecipazioni consecutive alla Champions League inizia una nuova avventura. La rosa è costruita per vincere tutto: quella Premier League che manca da ormai 13 anni e un titolo internazionale che sublimi gli oltre 20 anni di Arsène Wenger in panchina. L’inizio non è dei migliori: il Colonia è una squadra tignosa al netto del passato glorioso, con tanti campioni che sono passati da queste parti (da Bodo Illgner a Pierre Littbarski passando per Thomas Hassler e, di recente, Lukas Podolski). Arsenal comunque favorito: magari l’Europa League non sarà il principale obiettivo nella stagione di Wenger e dei Gunners, ma i valori della rosa obbligano la squadra a provarci. Dunque, per questo esordio interno andiamo sul sicuro e per i nostri pronostici diamo la vittoria all’Arsenal, segno 1.

© Riproduzione Riservata.