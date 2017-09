Rijeka Aek Atene/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Rijeka-Aek Atene - LaPresse

Rijeka-AEK Atene, diretta dall’arbitro scozzese John Beaton giovedì 14 settembre 2017 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Una sfida che il Milan guarderà da osservatore molto interessato, essendo le due formazioni impegnate nello stesso girone e dunque prossime avversarie dei rossoneri. Si tratta di un faccia a faccia tra due realtà emergenti del calcio internazionale, i croati l'anno scorso hanno interrotto la lunga egemonia della Dinamo Zagabria nel calcio croato, e per un soffio hanno mancato l'ingresso nella fase a gironi di Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rijeka-AEK Atene, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 19.00, non si potrà seguire in diretta tv singolarmente, ma con collegamenti in tempo reale per tutti i gol e le azioni salienti nel contenitore Diretta Gol Europa League, visibile per tutti gli abbonati Sky sul canale 206 del satellite (Sky Super Calcio HD) con diretta streaming video via internet del programma con i collegamenti da tutti i campi dell'Europa League visibile sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

In campionato i croati sono reduci da una goleada in campionato contro il Cibalia, ma in classifica sono attardati di quattro punti rispetto alla capolista, la stessa Dinamo Zagabria che sta cercando di trovare la sua rivincita rispetto alla scorsa stagione. L'AEK Atene è tornata sul proscenio internazionale dopo una crisi economica che aveva visto i gialloneri sprofondare addirittura in terza serie. Con il secondo posto ottenuto nella scorsa stagione nel campionato greco, una delle big storiche del calcio ellenico è tornata a respirare l'aria dell'Europa che conta, e pur dimostrandosi non ancora all'altezza per la Champions League, è riuscita a superare il Bruges nei play off di Europa League, ritornando dopo molti anni nella fase a gironi di una competizione Europea. In campionato i greci sono reduci da un poker rifilato all'AEL Larissa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso l'HNK Rijeka Stadion: padroni di casa schierati con Sluga a difesa della porta, mentre nella linea difensiva a quattro giocheranno Martic sulla fascia destra, il montenegrino Vesovic sulla fascia sinistra ed Elez e Zuparic nel ruolo di difensori centrali (entrambi con un passato in Italia, il primo con la Lazio, il secondo con il Pescara). Il capitano Males sarà il playmaker arretrato di centrocampo al fianco di Bradaric, mentre i tre incursori offensivi alle spalle e di supporto al centravanti svizzero Gavranovic saranno il brasiliano Heber, Misic e l'austriaco Gorgon. Risponderà l'AEK Atene con l'estremo difensore Anestis alle spalle della difesa a tre che schiererà titolari l'ucraino Chygrynskiy, il serbo Cosic e il bosniaco Vranjes. A centrocampo si muoveranno per vie centrali Galanopoulos e il portoghese Simoes, mentre Bakakis sarà l'esterno laterale di fascia destra e l'altro portoghese Lopes l'esterno laterale di fascia sinistra. Mantalos, capitano dei gialloneri, avrà compiti da trequartista alle spalle del duo offensivo composto dal belga Klonairidis e da Christodoulopoulos.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo rende i croati favoriti per la conquista dei primi tre punti in questa fase a gironi di Europa League. La vittoria interna viene infatti quotata 2.30 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bwin e il successo esterno greco a una quota di 3.40 da Paddy Power.

