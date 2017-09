Risultati Europa League/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (fase a gironi, 1^ giornata)

Il Manchester United ha vinto l'ultima Europa League (Foto LaPresse)

Inizia finalmente la fase a gironi di Europa League 2017-2018: giovedì 14 settembre è il giorno in cui si gioca la prima giornata nei 12 gruppi, in un turno che durerà fino a dicembre e che porterà le prime due squadre di ogni gruppo a qualificarsi per i sedicesimi, dove arriveranno anche le eliminate dalla Champions League. Cammino lungo e tortuoso, con insidie nascoste in ogni dove; le partite come sempre avranno due fasce orarie. Alle ore 19 si parte con Villarreal-Astana e Slavia Praga-Maccabi (girone A), Dinamo Kiev-Skenderbeu e Young Boys-Partizan (girone B), Hoffenheim-Braga e Istanbul Basaksehir-Ludogorets (girone C), Austria Vienna-Milan e Rijeka-Aek Atene (girone D), Atalanta-Everton e Apollon-Lione (girone E), Zlin-Sheriff e Copenaghen-Lokomotiv Mosca (girone F). Alle ore 21:05 si giocano invece Hapoel Beer Sheva-Lugano e Steaua-Viktoria Plzen (girone G), Stella Rossa-Bate Borisov e Arsenal-Colonia (girone H), Marsiglia-Konyaspor e Vitoria Guimaraes-Salisburgo (girone I), Zorya-Ostersund e Hertha Berlino-Athletic Bilbao (girone J), Zulte-Nizza e Vitesse-Lazio (girone K), Vardar-Zenit e Real Sociedad-Rosenborg (girone L).

LE ITALIANE

Due italiane giocheranno dunque in trasferta e una in casa: momento storico per l’Atalanta che, dopo lo straordinario quarto posto della passata stagione, torna in Europa a distanza di tanti anni e proverà a superare un girone che si presenta però decisamente complicato, visto che Lione ed Everton sulla carta partono davanti. Per Milan e Lazio invece potrebbe e dovrebbe essere una formalità: lo dicono le avversarie poco probanti (soprattutto per i rossoneri; la Lazio potrebbe rischiare qualcosa con il Vitesse), lo dice soprattutto la progettualità di due società che sono abituate a confrontarsi in ambito internazionale e che hanno costruito rose capaci di giocarsela sui due fronti. Le aspettiamo ai sedicesimi senza sussulti, da lì si vedrà ma le possibilità di entrambe sono molto buone e potremmo finalmente tornare a sorridere anche in questa competizione.

LE BIG

Due squadre su tutte si elevano in questa fase a gironi: l’Arsenal e il Lione, che per di più in estate sono state protagoniste dell’affare di mercato che ha portato Alexandre Lacazette dalla Francia all’Emirates Stadium. Per i Gunners l’Europa League è una novità assoluta: l’Arsenal deteneva infatti il record delle partecipazioni consecutive ai gironi di Champions League ma il quinto posto nell’ultima Premier costringe Arsène Wenger a misurarsi con una competizione che ora ha quasi l’obbligo di vincere. Il Lione oscilla tra le due coppe da qualche anno; nel 2017 è stato grande protagonista in Europa League avendo raggiunto la semifinale, quasi ribaltata al ritorno contro l’Ajax. E’ capitata nel girone dell’Atalanta: la sensazione è che si giocherà il primo posto con l’Everton in una partita che potrebbe rappresentare il grande big match del primo turno. Naturalmente bisogna puntare i riflettori anche sull’Athletic Bilbao e sull’Olympique Marsiglia, altre squadre in grado di essere protagoniste in Europa.

RISULTATI EUROPA LEAGUE 2017-2018, 1^ GIORNATA

GIRONE A

ore 19:00 Villarreal-Zulte Waregem

ore 19:00 Slavia Praga-Maccabi

GIRONE B

ore 19:00 Dinamo Kiev-Skenderbeu

ore 19:00 Young Boys-Partizan

GIRONE C

ore 19:00 Hoffenheim-Braga

ore 19:00 Istanbul Basaksehir-Ludogorets

GIRONE D

ore 19:00 Austria Vienna-Milan

ore 19:00 Rijeka-Aek Atene

GIRONE E

ore 19:00 Atalanta-Everton

ore 19:00 Apollon-Lione

GIRONE F

ore 19:00 Zlin-Sheriff

ore 19:00 Copenaghen-Lokomotiv Mosca

GIRONE G

ore 21:05 Hapoel Beer Sheva-Lugano

ore 21:05 Steaua-Viktoria Plzen

GIRONE H

ore 21:05 Stella Rossa-Bate Borisov

ore 21:05 Arsenal-Colonia

GIRONE I

ore 21:05 Marsiglia-Konyaspor

ore 21:05 Vitoria Guimaraes-Salisburgo

GIRONE J

ore 21:05 Zorya-Ostersund

ore 21:05 Hertha Berlino-Athletic Bilbao

GIRONE K

ore 21:05 Zulte Waregem-Nizza

ore 21:05 Vitesse-Lazio

GIRONE L

ore 21:05 Vardar-Zenit

ore 21:05 Real Sociedad-Rosenborg

