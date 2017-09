Vardar Zenit / Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vardar Zenit - LaPresse

Vardar-Zenit San Pietroburgo, partita diretta dall’arbitro danese Jakob Kehlet giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.05, sarà un match valido per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Di fronte una novità assoluta nel quadro delle fasi a gironi del calcio continentale, i macedoni del Vardar, ed una formazione di grande esperienza continentale come i russi dello Zenit San Pietroburgo, da quest'anno allenati dall'ex tecnico dell'Inter Roberto Mancini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vardar-Zenit San Pietroburgo, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.05, si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale 253 di Sky (Sky Calcio 3 HD9, con diretta streaming video via internet visibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Dopo il titolo di Macedonia conquistato nella passata stagione, il Vardar ha iniziato il nuovo campionato nazionale con una sorprendente sconfitta contro lo Shkendija (avversario del Milan nei play off di Europa League) all'esordio, per poi vincere i due successivi impegni. Lo Zenit San Pietroburgo è reduce da un pareggio sul campo della Dinamo Mosca nell'ultima giornata disputata domenica scorsa nella Premier League russa, ma dopo nove turni di campionato la squadra di Roberto Mancini resta comunque in testa alla classifica, con un punto di vantaggio sulla Lokomotiv Mosca e tre sul Krasnodar, in una corsa al titolo appena iniziata e che appare più che mai aperta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena alla Philip II Arena di Skopje: Vardar in campo con Gacevski in porta, l'armeno Hambardzumyan nel ruolo di terzino destro e Brdarovski in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali di difesa saranno l'ucraino Novak e Velkovski. A centrocampo, Nikolov e Spirovski saranno utilizzati come playmaker arretrati, alle spalle del georgiano Jigauri, del brasiliano Felipe e Blazevski, incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, l'altro armeno Barseghyan. Risponderà lo Zenit San Pietroburgo con Lunev a difesa della porta, alle spalle di una linea difensiva a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Smolnikov, dall'argentino Mammana, dal serbo Ivanovic e dall'italiano Criscito. L'altro argentino Paredes, ex Roma, sarà il perno di centrocampo affiancato sulla linea mediana da Erokhin e Kuzyayev, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto l'argentino Driussi, Shatov e il centravanti Kokorin, decisivo con la sua doppietta per eliminare nei play off di Europa League gli olandesi dell'Utrecht.

LA CHIAVE TATTICA

4-2-3-1 per il macedone Janevski, allenatore del Vardar, 4-3-3 per Roberto Mancini ed il suo Zenit San Pietroburgo. Il Vardar è partito alla grande in Champions League eliminando gli svedesi del Malmo, per poi cedere in un tiratissimo doppio confronto ai danesi del Copenaghen nel terzo turno preliminare. Nei play off di Europa League i macedoni hanno compiuto un vero miracolo, eliminando i quotati turchi del Fenerbahce ed accedendo alla fase a gironi. Ha sofferto più del previsto nei preliminari lo Zenit, che dopo aver eliminato gli israeliani dello Yehuda si è ritrovato a superare solo ai tempi supplementari, nel ritorno giocato in casa, gli olandesi dell'Utrecht.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante il fattore campo favorevole ai macedoni, troppa la differenza d'esperienza internazionale fra le due squadre, con vittoria russa in trasferta quotata 1.50 da William Hill, mentre Bwin propone a 4.33 la quota per l'eventuale pareggio e Betclic propone a 6.75 l'affermazione interna.

© Riproduzione Riservata.