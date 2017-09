Video/ Austria Vienna Milan (1-5): highlights e gol della partita (Europa League girone D)

Video Austria Vienna Milan, Europa League (Foto LaPresse)

Austria Vienna-Milan è terminata con il tennistico punteggio di 5-1 in favore del Diavolo. Non poteva esserci esordio migliore per i rossoneri nell'Europa League 2017-2018. L'avversario, pur dotato di una caratura mediocre, poteva essere appiccicoso alla luce dello stato di forma del club meneghino, reduce da una pesante sconfitta in campionato. Non è stato così, con gli uomini di Montella perennemente padroni del campo. Fin dalle primissime battute di gioco, quando Calhanoglu ha subito chiamato Hadzikic al grande intervento in corner. Il turco troverà il gol qualche minuto più tardi con uno splendido tiro carico di effetto su sponda di Kalinic. Il grande protagonista del match è però André Silva, autore di una tripletta. Il portoghese trova il 2-0 al 9' sfruttando al meglio il bel suggerimento di Calhanoglu, e cala il tris al 19' sempre su invito del numero dieci. Il suo terzo gol nasce invece da un bel filtrante di Kessie, al 56'. Prima bisogna però sottolineare la reazione avuta dall'Austria Vienna all'inizio del secondo tempo. Donnarumma è stato bravo a disinnescare la conclusione da fuori di Lee, ma non ha potuto far niente sulla zuccata di Borkovic, che dagli sviluppi di un calcio d'angolo ha anticipato nettamente uno Zapata in versione statua di sale. Al 63' c'è tempo per la cinquina milanista. Questa volta è il turno di Suso, che al secondo pallone giocato dopo il suo ingresso in campo, trafigge Hadzikic con un tiro da fuori deviato da un difensore. Se andiamo a leggere le statistiche del match, vediamo come il Milan abbia collezionato il 59,7% del possesso palla, contro il 40,3% degli austriaci. Per quanto concerne le conclusioni, la banda di Montella ha calciato 14 volte, di cui 7 nello specchio della porta. L'Austria Vienna si è fermato a 6, e soltanto in 3 casi è stato chiamato in causa Donnarumma. Insomma, sia in campo che nelle statistiche il Milan ha dimostrato di aver meritato la vittoria con ben quattro gol di scarto.

LE DICHIARAZIONI

Il Milan ha superato l'Austria Vienna con il risultato di 5-1. Sicuramente la bassa caratura dell'avversario ha influito molto sulla larga vittoria dei rossoneri, ma in parte ha giocato un ruolo decisivo anche il nuovo modulo adottato dal Diavolo. Vincenzo Montella è infatti passato dal 4-3-3 al 3-5-2. I risultati si sono visti, con una manovra più fluida e un centrocampo più compatto. Queste le parole riportate dal tecnico milanista ai microfoni di Sky Sport: "Possiamo sempre giocare in questo modo. Oggi sono contento per quello che hanno fatto vedere i miei ragazzi. Siamo stati bravi ad uscire dal loro pressing giocando in velocità. Silva? Queste partite sono diverse dal calcio italiano, oggi ha dimostrato grande qualità. Questa tripletta gli darà più fiducia. Abbiamo iniziato con grande autorevolezza, ci siamo sciolti e abbiamo iniziato a giocare molto bene. Calhanoglu? Prestazione di grande qualità, il gol gli ha dato fiducia".

