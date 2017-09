Video/ Liverpool Siviglia (2-2): highlights e gol della partita (Champions League girone E)

Video Liverpool Siviglia (LaPresse)

Magnifica atmosfera ad Anfield sulle note di "You'll Never Walk Alone", i tifosi del Liverpool danno vita ad una bellissima sciarpata, poi la partita di Champions League regalerà un pirotecnico 2-2. Parte subito forte il Liverpool che pressa a tutto campo e non lascia spazio agli spagnoli. Ma a sorpresa la sblocca il Siviglia. Azione che nasce sulla fascia mancina con Correa che lancia Escudero, traversone basso di quest'ultimo e Lovren si fa sorprendere dal pallone lasciando lo spazio per Ben Yedder che con il piattone tutto solo manda in rete. Il Liverpool si riversa subito in avanti alla ricerca del pari. La compagine di Klopp si butta in avanti a testa bassa e viene premiata al 30'. Henderson manda la sfera verso l'area piccola dove è appostato Firmino che a porta vuota insacca per il pareggio dei padroni di casa. Reds letteralmente scatenati. Ci pensa l'ex Roma Salah a firmare il sorpasso. L'egiziano ruba la sfera a N'Zonzi e dal limite dell'area fa partire il mancino che viene deviato da Kjaer beffando Sergio Rico. Festa sugli spalti e Siviglia in apnea.

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI LIVERPOOL-SIVIGLIA (2-2)

GOL, EMOZIONI E UN RIGORE SBAGLIATO

Al 41' rigore per i padroni di casa che hanno la possibilità di chiudere il match. Sulla palla Firmino, l'attaccante spedisce sul palo e rianima gli spagnoli. Nella seconda frazione sale in cattedra Joaquin Correa. L'ex Sampdoria trova il pareggio con una bellissima giocata. L'argentino riceve tra le linee da Muriel e con un tocco elude la marcatura della difesa del Liverpool mandando alle spalle di Karius. Nei minuti finali le due compagini provano a superarsi ma il risultato non cambierà più. Partita molto bella tra due squadre dalla vocazione offensiva.

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI LIVERPOOL-SIVIGLIA (2-2)



© Riproduzione Riservata.