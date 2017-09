Video/ Shakhtar Napoli (2-1): highlights e gol della partita (Champions League girone F)

Video Shakhtar Napoli 2-1, Champions League (Foto LaPresse)

Alla vigilia della gara contro lo Shakhtar Donetsk in pochi avrebbero pensato che il Napoli sarebbe uscito dal Metalist di Kharkiv con le ossa rotte, invece il turn-over indebolisce notevolmente la formazione di Sarri che senza Dries Mertens fa molto meno paura agli avversari. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno affrontato due squadre diverse: nella prima ora di gioco i padroni di casa sono andati a segno per due volte approfittando degli svarioni dei partenopei in fase difensiva, nell'ultima mezz'ora con il belga in campo gli ospiti hanno cambiato marcia e per poco non sono riusciti a rimontare due gol di svantaggio, fermandosi però sull'1-2. Possesso palla: 47% Shakhtar, 53% Napoli; a conferma che con gli interpreti sbagliati il fraseggio è fine a se stesso. Tiri in porta: 5 Shakhtar, 7 Napoli; i padroni di casa sono stati sicuramente più cinici mentre gli ospiti su azione non hanno mai messo realmente paura a Pyatov. Calci d'angolo: 0 Shakhtar, 11 Napoli; questo dato è molto significativo perché fa capire come l'undici di Sarri sia rimasto costantemente in zona d'attacco senza però trovare l'ultimo passaggio e affondare il colpo. Ben 26 chiusure per gli uomini dello Shakhtar che grazie ai tanti palloni recuperati hanno reso la manovra offensiva del Napoli sterile e inefficace.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GOL E HIGHLIGHTS DI SHAKHTAR DONETSK-NAPOLI (2-1)

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Lorenzo Insigne ai microfoni di Premium Sport dopo il triplice fischio: "Sapevamo che lo Shakhtar fosse una buona squadra con giocatori di qualità in attacco, sinceramente non so cosa abbiamo sbagliato stasera, ora ci confronteremo con il mister per capire dove abbiamo sbagliato e prendere le contromisure a riguardo con l'obiettivo di correggere gli errori commessi. Forse ci siamo svegliati troppo tardi, abbiamo avuto qualche buona occasione nella ripresa ma non l'abbiamo sfruttata al meglio. Ora lavoreremo a testa bassa e penseremo a preparare i prossimi impegni".

Anche Allan è intervenuto ai microfoni di Premium Sport parlando anche della scelta di Sarri di non schierarlo dal primo minuto: "Siamo tutti pronti a giocare ma anche a rimanere in panchina all'occorrenza, bisogna rispettare le decisioni del mister. La squadra è piena di elementi di valore e non possiamo giocare tutti contemporaneamente visto che in campo ci vanno non più di undici uomini. Lo Shakhtar lo conoscevo da tempo, sapevo che sarebbe stata dura, in attacco sono devastanti, questa sconfitta ci serva da lezione: mai sottovalutare l'avversario, da qui in avanti non possiamo più permetterci ulteriori passi falsi, inoltre dobbiamo giocare in maniera più compatta. Sul rigore l'intervento di Stepanenko su Mertens è stato duro e scomposto ma ci può stare, l'espulsione sarebbe stata eccessiva".

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo avuto un approccio alla partita inadeguato, è la terza volta di fila che ci capita, in campionato siamo riusciti a rimediare a gara in corso, in Champions diventa molto più dura ritrovare il bandolo della matassa a due terzi di partita. La nostra è stata una reazione di nervi, alla fine potevamo anche pareggiarla ma sicuramente ci siamo complicati la vita da soli con un primo tempo non all'altezza. Lo Shakhtar pur non creando tantissime gol ci ha messo in difficoltà, con una determinazione di livello superiore avremmo sicuramente trovato il modo di non farli uscire dalla loro metà campo. Mertens è un giocatore straordinario di cui non farei mai a meno ma essendo uno scattista non può fare 55 partite complete senza mai tirare il fiato, ogni tanto devo anche preservarlo e concedergli al massimo uno spezzone come stasera".

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GOL E HIGHLIGHTS DI SHAKHTAR DONETSK-NAPOLI (2-1)

© Riproduzione Riservata.