Video/ Tottenham Borussia Dortmund (3-1): highlights e gol della partita (Champions League girone H)

Video Tottenham Borussia Dortmund (LaPresse)

Il Tottenham vince l'esordio stagionale in Champions League sconfiggendo nell'importantissima sfida contro il Borussia Dortmund per 3 a 1 grazie alla doppietta di Kane e al gol di Son che hanno vanificato lo stupendo gol di Yarmolenko che aveva regalato il momentaneo pareggio agli ospiti. Iniziano subito fortissimo gli inglesi che riescono a sbloccare il risultato già al 4' quando Kane ha premiato la veloce ripartenza in campo aperto di Son che, dopo esser entrato in area di rigore partendo dalla corsia mancina, ha poi saltato Sokratis ed ha fulminato il colpevole Burki con una potente conclusione di sinistro che si è infilata vicino al primo palo che doveva esser difeso dall'estremo difensore turco. I tedeschi però non si arrendono ed i loro attacchi vengono ripagati all'11' quando Yarmolenko, dopo aver scambiato con Kagawa, ha calciato dal limite dell'area di rigore segnando con uno spettacolare tiro a giro che si è infilato imparabilmente sotto l'incrocio dei pali. La squadra di Pochettino però riesce nuovamente a passare in vantaggio poco dopo al 15' quando Kane è riuscito a resistere alle cariche di Piszczek prima e Sokratis poi e, dopo esser entrato in area di rigore, da posizione defilata ha fatto partire un bolide di sinistro che si è infilato imparabilmente vicino al primo palo. Gli ospiti non si fanno condizionare dallo svantaggio e provano ad attaccare alla caccia del pareggio che hanno sfiorato al 36' quando Aubameyang si è involato verso l'area inglese ed ha fatto partire un bel cross rasoterra dalla destra per Pulisic che da ottima posizione non è riuscito ad impattare al meglio il pallone mettendo fuori con una disperata deviazione tentata in scivolata.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con il Tottenham all'attacco che ha sfiorato il gol già al 50' con Kane che, ottimamente liberato da una splendida verticalizzazione di Eriksen, ha però calciato con troppa potenza mettendo di molto sopra la traversa. Non passa nemmeno un minuto e al 51' il numero 9 indossa i panni dell'assist-man servendo a Son un pallone d'oro che il coreano spreca dato che, dopo aver saltato il rientrato Sokratis, ha sprecato tutto sparando in curva da ottima posizione. La rete è nell'aria ed arriva al 60' quando Eriksen è riuscito a liberare in area di rigore Kane che, da posizione defilata, ha segnato con un precisissimo diagonale rasoterra che si è infilato in rete dopo aver colpito la parte interna del palo. Gli ospiti provano a reagire e sfiorano il gol che avrebbe potuto riaprire il match al 70' sugli sviluppi di un calcio d'angolo del neo-entrato Gotze che ha liberato Aubameyang appostato sul secondo palo da dove ha fatto partire un bel tiro di prima intenzione che Lloris è però riuscito a respingere d'istinto coi piedi. I tedeschi effettuano dei cambi che sbilanciano la squadra in avanti concedendo inevitabilmente spazi invintanti ai veloci attaccanti di casa che hanno sfiorato la rete al 76' con Eriksen il cui tiro da buona posizione è finito in curva e all'80' con Kane che ha messo fuori dallo specchio per pochissimi centimetri da ottima posizione. Prima della conclusione c'è ancora il tempo per assistere all'espulsione forse esagerata per Verthongen, reo secondo il direttore di gara l'italiano Rocchi, di aver dato una manata a Gotze che però è sembrata essere involontaria. Al 94' l'ultima occasione che capita al neo-entrato Sissoko che lanciato sul filo del fuorigioco si è potuto presentare tutto solo davanti a Burki che ha graziato con un brutto tiro che è terminato fuori dallo specchio. Gli Spurs sono quindi riusciti a vincere questo vero e proprio scontro diretto che lancia gli inglesi al secondo posto nel girone alle spalle del Real Madrid e che mette già in difficoltà il Borussia Dortmund.

