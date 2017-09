Villarreal Astana/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Villarreal Astana - LaPresse

Villarreal-Astana, diretta dall'arbitro serbo Srdjan Jovanovic, si giocherà giovedì 14 settembre 2017 alle ore 19.00 presso l'Estadio de la Ceramica - meglio noto come El Madrigal - ed è una partita valida per la fase a gironi di Europa League 2017-18, le due squadre fanno parte del gruppo A assieme a Slavia Praga e Maccabi Tel-Aviv. Il Sottomarino Giallo fa quindi il suo debutto stagionale nelle coppe europee, grazie al quinto posto ottenuto nell'ultima edizione della Liga spagnola la formazione allenata da Fran Escriba si è guadagnata l'accesso diretto ai gironi di Europa League bypassando i turni preliminari; la squadra kazaka, invece, ha cominciato dal secondo turno preliminare di Champions League dove ha eliminato i lettoni dello Spartaks Jurmala, al turno successivo il gruppo di Stanimir Stoilov si è sbarazzato del Legia Varsavia per poi inchinarsi al Celtic nei play-off, dovendosi accontentare dell'Europa League per il secondo anno consecutivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Villarreal-Astana, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 19.00, non potrà essere seguita dagli abbonati Sky in diretta tv come partita singola, ma con tutti gli aggiornamenti sulle fasi salienti e i gol trasmessi sul canale 206 (Sky Super Calcio HD) in Diretta Gol Europa League, visibile anche dagli abbonati anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

Quest'anno il Villarreal non ha cominciato benissimo in campionato, perdendo le prime due gare contro Levante e Real Sociedad; dopo la sosta per le nazionali gli uomini di Escriba sono tornati al successo battendo il Betis Balompie per 3 a 1, risollevandosi dai bassi fondi della classifica e cancellando lo zero. Nella Premier League kazaka l'Astana continua a dettare legge e guida la graduatoria con un punto di vantaggio nei confronti del Kairat Almaty che però ha disputato due partite in più, quindi il gap tra questi due club potrebbe salire a sette punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Con Asenjo e Andrés Fernandez fuori per infortunio, a difendere la porta del Villarreal ci sarà Mariano Barbosa, davanti a lui si schiererà la linea difensiva composta dai centri Victor Ruiz e Alvaro Gonzalez, al loro fianco sulle fasce di destra e sinistra troveremo verosimilmente Rukavina e Jaume Costa; nella linea mediana quasi sicuramente ci saranno Rodrigo Hernàndez e Manu Trigueros, in posizione più avanzata giocheranno Castillejo e Fornals; le due punte che formeranno la coppia d'attacco saranno Bacca (in cerca di riscatto dopo il biennio non proprio esaltante con il Milan) e Bakambu.

L'Astana dovrebbe risponde con un 4-2-3-1 che prevede la presenza dell'esperto portiere Nenad Eric (classe 1982), in difesa spazio ai centrali Postnikov e Anicic, sulle corsie esterne in assenza degli squalificati Shomko e Shitov saranno Beysebekov e Logvinenko (che in realtà non nasce come terzino ma si dovrà adattare al ruolo causa mancanza di alternative) a completare la retroguardia del team kazako. In cabina di regia i mediani Grahovac e Maevskly avranno il compito di sviluppare il gioco e smistare più palloni possibili per il trequartista Tagybergen che al suo fianco avrà le ali Twumasi e Murtazayev, ci dovrà poi pensare la punta centrala Kabananga a gonfiare la rete avversaria.

PRONOSTICO E QUOTE

Per i bookmaker non ci sono dubbi, il blasone del Villarreal è nettamente superiore rispetto all'Astana, i sottomarini gialli sono dati per favoriti, l'1 dei padroni di casa viene dato a 1,25 su WilliamHill, quote decisamente più alte per il risultato di parità (Unibet valuta l'X intorno a 6,35) con Bet365 che alza a 15,00 la vincita in caso di successo esterno dei kazaki. Per le agenzie di scommesse on-line sarà più una partita da Over (1,67 su Unibet) che da Under (2,20 su Bet365) con il risultato esatto di 3 a 0 in favore del Villarreal che viene dato a 7,00 su Betclic.

