Vitesse Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Vitesse-Lazio, che sarà diretta dall'israeliano Liran Liany e si gioca giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.05, segnerà l'esordio della formazione biancoceleste nella fase a gironi della nuova Europa League. Dopo le esperienze del 2013, del 2014 e del 2016, la Lazio torna sulla ribata continentale sfidando gli olandesi di Arnhem.

VITESSE LAZIO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per Vitesse-Lazio, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.05, sarà possibile seguire la diretta tv in chiaro su TV 8 sul digitale terrestre, ma anche sul satellite per gli abbonati Sky sui canali 106, 201 e 251 (Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD), con diretta streaming video via internet visibile sul sito skygo.sky.it.

LA SITUAZIONE

Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento lanciate da un buon momento. Gli olandesi sono reduci da una vittoria per tre a zero in trasferta in campionato contro l'Excelsior Rotterdam, battuto grazie alle reti di Matavz, Castaignos e Linssen. Nell'Eredivisie il Vitesse mantiene dopo quattro giornate il suo posto nel gruppo delle seconde, a tre punti dalla capolista Feyenoord dopo tre vittorie e una sola sconfitta, subita in casa contro l'AZ Alkmaar. Anche la Lazio è reduce da un weekend esaltante, con il quattro a uno rifilato all'Olimpico al Milan degli investimenti milionari sul mercato. La tripletta di Ciro Immobile e la rete di Luis Alberto (su assist dello stesso Immobile) hanno dimostrato come i biancazzurri siano una squadra quadrata e compatta a prescindere dalle assenze, con l'attacco in particolare che attende ancora l'inserimento del portoghese Nani e del brasiliano Felipe Anderson, che dovrebbero essere di nuovo al 100% dopo la prossima sosta (per Nani possibile un rientro leggermente più anticipato). In Europa la Lazio ha la necessità di partire bene in un girone competitivo in cui c'è il Nizza come altra grande pretendente al primo posto, assieme ai belgi dello Zulte Waregem che proveranno a recitare col Vitesse i ruolo dei guastafeste.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena al Gelredome di Arnhem. Vitesse schierato in campo con Pasveer estremo difensore alle spalle della coppia di difensori centrali composta dallo statunitense Miazga e da Van de Werff, mentre sulla fascia destra nella difesa a quattro giocherà l'inglese Dabo e sulla fascia destra Buttner. A centrocampo il sudafricano Serero sarà affiancato da Bruns e da Foor, mentre in attacco sarà confermato lo slovacco Matavz nel ruolo di centravanti assieme all'ex interista Castaignos e a Linssen nel tridente offensivo. Risponderà la Lazio con l'albanese Strakosha tra i pali, una difesa a tre con il brasiliano Luiz Felipe, l'angolano Bastos e l'olandese De Vrij titolari. A centrocampo l'esterno destro sarà il montenegrino Marusic, mentre sulla corsia laterale di sinistra dovrebbe esserci spazio per il belga Jordan Lukaku. Marco Parolo sarà affiancato da Alessandro Murgia, giovane match winner della Supercoppa Italiana vinta dai biancocelesti in agosto, nella cerniera di centrocampo, mentre in avanti lo spagnolo Luis Alberto e l'ecuadoriano Caicedo supporteranno l'azione del bomber Ciro Immobile.

4-3-3 per il Vitesse allenato dal tecnico Fraser, una squadra dalla spiccata filosofia offensiva che ha trovato però negli ultimi tempi anche un buon equilibrio difensivo. 3-4-2-1 per la Lazio di Simone Inzaghi che dovrebbe scendere in campo al Gelredome con un robusto turn over, anche se qualche titolare sarà mantenuto per avere equilibrio e onorare l'impegno europeo, considerato una priorità nella stagione della Lazio. Il Vitesse si presenta ai nastri di partenza dell'Europa League direttamente nella fase a gironi, dopo la vittoria nella Coppa d'Olanda della scorsa stagione, così come la Lazio grazie al quinto posto nella scorsa Serie A. Le due squadre non si erano mai incontrate in precedenza, l'ultima volta della Lazio in Olanda risale a sedici anni fa, sconfitta zero a uno contro il PSV Eindhoven nella fase a gironi di Champions League, con gli olandesi che vennero poi sconfitti nel match di ritorno allo stadio Olimpico di Roma.

QUOTE E PRONOSTICI

Lazio favorita dai bookmaker nel confronto, con vittoria biancoceleste quotata 1.83 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bwin a 4.33 l'eventuale successo interno degli olandesi.

Lazio favorita dai bookmaker nel confronto, con vittoria biancoceleste quotata 1.83 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bwin a 4.33 l'eventuale successo interno degli olandesi.

