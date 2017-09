Waregem Nizza/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Waregem Nizza - LaPresse

Zulte Waregem-Nizza, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.05, sarà una sfida diretta dall’arbitro turco Ali Palabiyik e valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League 2017/18. Una partita che la Lazio osserverà con grande attenzione, essendo le altre due formazioni presenti nel girone dei biancocelesti. Di fronte i francesi, l'altra grande favorita per il primo posto, e i belgi che puntano ad essere una outsider in un girone comunque discretamente equilibrato, completato anche dagli olandesi del Vitesse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per Waregem-Nizza, giovedì 14 settembre 2017 alle ore 21.05, non ci sarà diretta tv integrale ma i gol in diretta e le azioni salienti della sfida potranno essere viste da tutti gli abbonati Sky sul canale numero 206 del satellite (Sky Super Calcio HD) grazie a Diretta Gol Europa League, visibile agli abbonati anche in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO DEL MATCH

In questa stagione il Waregem, dopo aver perso di misura la Supercoppa del Belgio contro l'Anderlecht, è partito tra alti e bassi nel proprio campionato nazionale, vincendo tre partite, perdendone due e pareggiando l'ultima disputata in casa contro il Kortrijk, con il punteggio di due a due. Sesto posto a sei punti dalla capolista Charleroi per i belgi, che affronteranno un Nizza che pur avendo mancato l'accesso alla fase a gironi di Champions League, si sta assestando verso una dimensione europea. In particolare i rossoneri arrivano all'appuntamento di Europa League esaltati dalla vittoria contro il Monaco in campionato per quattro a zero. La squadra di Favre nelle prime battute della nuova Ligue 1 ha un po' sofferto il dover affrontare parallelamente anche i preliminari di Champions, facendo registrare diverse battute a vuoto. Solo sei i punti conquistati finora in cinque partite, con gli stessi campioni di Francia in carica che restano distanti sei lunghezze al secondo posto e soprattutto il Paris Saint Germain schiacciasassi già lontano nove punti: ma l'Europa potrebbe davvero essere fonte di soddisfazioni per un Nizza a caccia della giusta maturità.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo al Regenboogstadion: Waregem in campo con l'italiano Leali tra i pali, mentre i due difensori centrali saranno Heylen e Derijck, in una difesa a quattro con De Fauw esterno laterale di destra e il danese Hamalainen come esterno laterale di sinistra. Per vie centrali si muoveranno l'ivoriano DOumbia, Kaya e De Pauw sulla mediana, mentre l'esterno laterale di destra sarà De Mets e l'esterno laterale di sinistra sarà Coopman. In avanti, il nigeriano Olayinka sarà confermato nel ruolo di unica punta. La risposta del Nizza sarà affidata a Cardinale come estremo difensore alle spalle della linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Soquet, il brasiliano Marlon, Le Marchand e Jallet. A centrocampo Koziello e Seri copriranno le spalle come playmaker arretrati a Saint-Maximin, Lees Melou e Plea, mentre in avanti ci sarà Mario Balotelli, con l'ex bomber azzurro in grande spolvero dopo la doppietta siglata al Monaco nella Ligue 1 francese.

LA CHIAVE TATTICA

Modulo 4-5-1 per il tecnico dei belgi, Dury, mentre l'allenatore svizzero del Nizza, Favre, schiererà la squadra col 4-2-3-1. Il Nizza viene considerato più quotato tecnicamente rispetto ai belgi, con l'accesso alla fase a gironi di Champions League sfumato per la formazione della Costa Azzurra solo a causa del ko nei play off della massima competizione europea contro il Nizza, dopo che nel turno precedente il Nizza aveva superato l'Ajax. Il Waregem ha avuto invece accesso direttamente alla fase a gironi di Europa League grazie alla vittoria nella finalissima di Coppa del Belgio della scorsa stagione, in cui i belgi hanno battuto ai calci di rigore l'Oostende.

PRONOSTICO E QUOTE

Il Nizza è favorito dai bookmaker per cogliere la prima vittoria in Belgio in questo cammino di Europa League. La vittoria della formazione francese viene quotata 2.30 da Bwin, mentre William Hill alza fino a 3.20 la quota relativa al successo interno dei padroni di casa. Paddy Power propone invece a 3.30 la quota relativa all'eventuale pareggio.

