Alessandria Livorno/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Alessandria Livorno, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Alessandria Livorno verrà diretta dall'arbitro Simone Sozza; è uno degli anticipi nel girone A della Serie C 2017-2018 e, per la quarta giornata, si gioca venerdì 15 settembre alle ore 20:45. Nonostante un organico sulla carta superiore a molte delle altre squadre che 'popolano' il girone A, l'Alessandria è partita con il freno a mano tirato, pareggiando le due partite fin qui disputate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Alessandria Livorno non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

I Grigi hanno prima impattato sull'1-1 contro il Pontedera in trasferta, per poi rimediare soltanto un pareggio nella sfida contro il Pro Piacenza. Non è iniziato di sicuro nel migliore dei modi il campionato per la squadra allenata da Cristian Stellini, che spera di invertire la tendenza da subito contro il Livorno. Anche gli amaranto, nonostante gli sforzi effettuati in sede di calciomercato per mantenere la rosa competitiva per questa stagione, non sono stati così brillanti nelle prime due partite giocate. Prima che fosse rinviata Livorno-Lucchese per le condizioni climatiche estreme verificatesi sulla città di Livorno nella notte tra sabato e domenica, la formazione allenata dal tecnico Andrea Sottil aveva racimolato 4 punti, frutto della vittoria all'esordio contro il Gavorrano e del pareggio fuori casa sul campo del Prato. In classifica il Livorno occupa la sesta posizione, meglio della tredicesima dell'Alessandria.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA

Il pareggio sul campo della Pro Piacenza ottenuto domenica scorsa ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi dei Grigi, che devono ancora attendere per la prima vittoria stagione nel girone A di Serie C. Mister Stellini contro la Pro Piacenza ha schierato il modulo 3-5-2, con la coppia d'attacco composta da Marconi e Gonzalez. Nonostante sulla carta la formazione ospite fosse più forte, i padroni di casa emiliani sono riusciti a portare a casa un ottimo pareggio. Anche la Pro Piacenza ha 4 punti come il Livorno, ma con una partita in più disputata (tre anziché due). L'Alessandria è riuscita a pareggiare nel finale di gara grazie alla rete del subentrante Fischnaller, che al minuto numero 83 ha insaccato alle spalle del portiere avversario Gori siglando così la sua prima rete stagionale. Il numero 11 dell'Alessandria è stato servito alla perfezione da Gonzalez, rimasto in campo su decisione di Stellini per dare una mano a portare a casa almeno un punto al termine di una partita che si è rivelata più ostica del previsto per l'Alessandria.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO

Il Livorno ha pareggiato 1-1 contro il Prato in trasferta. Il risultato risale a due domeniche fa, visto nell'ultimo weekend gli amaranto avrebbero dovuto disputare il match contro la Lucchese salvo poi essere rinviato a data da destinarsi a causa delle proibitive condizioni meteo che imperversavano sulla città toscana. Due settimane fa, nella trasferta di Prato, il tecnico Andrea Sottil aveva schierato i suoi con il modulo 4-2-3-1. Come unica punta centrale era stato posizionato Vantaggiato, alle sue spalle il tridente di trequartisti composto da Valiani, Maiorino e Doumbia. A segno per la squadra amaranto il terzino destro Pedrelli, alla sua seconda marcatura stagione. La rete è arrivata su calcio di rigore, dopo il fallo in area dell'avversario Murillo. Per il Livorno un punto conquistato, visto che il pareggio è arrivato quando mancavano 3 minuti al termine della partita.

QUOTE E SCOMMESSE

Secondo l'agenzia di scommesse Bet365 i padroni di casa dell'Alessandria sono dati per favoriti (2.25) rispetto agli ospiti toscani (segno 2 quotato a 3.00). Per quanto riguarda il pareggio la quota è uguale a quella del segno 2 (3.03).

