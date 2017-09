Andrea Conti/ Infortunio shock in casa Milan: rottura del legamento crociato. Stagione finita?

Andrea Conti, terzino del Milan - Instagram

Arrivano bruttissime notizie da Milanello per quanto riguarda il Milan. Manca ancora la conferma ufficiale ma come anticipato dai colleghi di Sky Sport, il terzino destro del club rossonero, Andrea Conti, dovrebbe aver subito la rottura del legamento crociato. Non sono ancora chiare le dinamiche, fatto sta che l’ex Atalanta dovrebbe essersi infortunato durante la seduta di quest’oggi. Manca ancora l’ufficialità ma Sky da la notizia quasi per certa, e se cosi fosse, per il terzino sinistro della nazionale italiana si prospetta un lunghissimo stop. Nelle migliori delle ipotesi, quelle decisamente più rosee, il rossonero potrebbe tornare in campo a inizio 2018, attorno al mese di gennaio e febbraio, ma nella maggior parte dei casi per recuperare al 100% da questo tipo di infortuni ci vogliono fra i 6 e gli 8 mesi, il che significa che la stagione di Conti finisce praticamente qui.

INIZIO SFORTUNATO COL MILAN

Davvero sfortunato il trasferimento al Milan di Conti, che dopo aver giocato contro Crotone e Cagliari in campionato, ha dovuto saltare la gara con la Lazio per via della distorsione alla caviglia subita con la nazionale. Il giovane di Lecco era in forse anche per la sfida con l'Udinese di domenica, ma poco fa la notizia scioccante, che ha lasciato l’ambiente rossonero decisamente basito. Il Milan ha investito molto per strappare alla società bergamasca il suoi gioiellino, reduce da una stagione 2016-2017 decisamente sensazionale. Montella aveva chiesto un innesto per la corsia, per ridarle nuova luce dopo gli anni di Abate, non proprio positivi, ma a questo punto bisognerà aspettare il 2018 per rivedere in campo Conti. Attendiamo solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare da qui a breve.

