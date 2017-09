Consigli Fantacalcio 2017/ Le dritte per la quarta giornata: Icardi intoccabile, Mertens scalpita

Mauro Icardi, Inter - LaPresse

Torna il campionato di calcio di Serie A e ovviamente tornano i consigli per il fantacalcio firmati dalla redazione de IlSussidiario.net. Il nostro scopo, come ogni weekend, è quello di provare a regalarvi le migliori dritte su quali giocatori schierare per il prossimo turno di campionato, precisamente il quarto relativo alla stagione 2017-2018. Andiamo quindi a vedere gara per gara su quali calciatori puntare in questo weekend: ecco i nostri consigli per il fantacalcio.

Iniziamo dall’anticipo fra Crotone e Inter di sabato pomeriggio. Mauro Icardi è ora come ora intoccabile, visto che con cinque gol è il capocannoniere della Serie A al pari del connazionale Dybala. Insieme a lui, molto interessante la candidatura di Perisic, e bene anche il centrale Skriniar se vi serve un difensore. Nel Crotone, invece, vi consigliamo il terzino destro Sampirisi, senza dubbio fra i più positivi dei calabresi.

Per Fiorentina-Bologna, partiamo con i Viola più interessanti: Badelj a centrocampo, fra i migliori in questo inizio di stagione, e il neo-acquisto Thereau. Negli emiliani, invece, l’esperto Palacio e l’acerbo Verdi sono due candidature senza dubbio meritevoli per il fantacalcio.

Spazio quindi a Roma-Hellas Verona. Dzeko è la prima scelta, vista la difesa non proprio bunker degli scaligeri. Bene anche Perotti e il solito Nainggolan. Fra le fila venete, invece, vi consigliamo il solito Pazzini, nonché il centrocampista offensivo Bessa, fra i più diligenti dei gialloblu.

La Juventus volerà a Sassuolo domenica mezzogiorno. Bianconeri senza Dybala, che partirà dalla panchina, ma vi consigliamo di schierarlo perché potrebbe fare come lo scorso weekend. Bene anche Higuain, che vorrà rifarsi dopo le critiche post-Champions. Nel Sassuolo, invece, spazio all’ex Berardi e anche al centrocampista Sensi.

Eccoci quindi a Milan-Udinese, gara di San Siro delle ore 15:00 di domenica pomeriggio. Confermiamo Suso, convinti che quella contro la Lazio sia stata solo una prestazione passeggera. Bene anche Bonaventura e il terzino Ricardo Rodriguez. Fra le fila friulane (bestia nera del Milan la scorsa stagione), attenzione ai due esterni d’attacco, Lasagna da una parte, e De Paul dall’altra. Bene anche Hallfredsson, che però dovrebbe partire inizialmente in panchina.

Il Napoli avrà un turno molto favorevole per il fantacalcio, visto che giocherà in casa contro il Benevento, fanalino di coda della Serie A. Mertens scalpita dopo la panca contro lo Shakhtar e sicuramente farà male ai giallorossi. Bene anche Insigne e Callejon, mentre Hamsik non è in forma e preferiremmo lasciarlo fuori dai titolari. In casa beneventina puntiamo sui due centrocampisti offensivi Memushaj e D’Alessandro.

Proseguiamo spediti con la partita di Ferrara fra la Spal e il Cagliari. Partiamo dai padroni di casa, per cui scegliamo Lazzari, uno dei migliori nel suo ruolo in questo inizio di stagione. Molto bene anche la coppia d’attacco formata da Borriello e Antenucci. Fra le fila sarde, invece, ci stuzzicano in particolare i due trequartisti Joao Pedro e Sau, nonché il terzo di centrocampo, il giovane talento Barella.

Proseguiamo spediti con la gara dell’Olimpico fra il Torino e la Sampdoria. Nei granata, molto bene i due trequartisti Ljajic e Iago Falque, nonché il centrocampista ex Juventus, Rincon. Nei blucerchiati, invece, spazio a Fabio Quagliarella, capocannoniere della squadra ligure, nonché al trequartista Gaston Ramirez e al regista di centrocampo Torreira.

Si continua con la gara delle ore 18:00 di domenica, Chievo-Atalanta. Per i veneti, il primo nome è ovviamente quello di Birsa, stella della compagine scaligera. Molto interessante anche la candidatura di Inglese. Nei bergamaschi, invece, cominciamo con l’ex Milan Cristante, arrivando fino ai due attaccanti Gomez e Cornelius.

Chiudiamo i nostri consigli con la sfida del Marassi delle 20:45 di domenica, quella fra Genoa e Lazio. Partiamo dagli ospiti biancocelesti, cominciando ovviamente da Immobile, reduce da una tripletta storica contro il Milan. Al bomber della nazionale italiana affianchiamo gli ottimi Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. Nel Genoa, invece, puntiamo sulla sicurezza Pandev, e sulla novità Omeonga.

