Dove vedere Venezia Spezia in streaming video e diretta tv: probabili formazioni e quote

Venezia-Spezia, diretta dall'arbitro Lorenzo Illuzzi stasera, venerdì 15 settembre 2017 alle ore 19.00, sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente il programma della quarta giornata del campionato di Serie B. Di fronte due realtà emergenti del nuovo campionato cadetto, che stanno vivendo entrambe una fase di assestamento che sta però portando frutti decisamente diversi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Venezia-Spezia, venerdì 15 settembre 2017 alle ore 19.00, si potrà seguire in diretta tv esclusiva da tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul satellite sui canali Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD (rispettivamente i numeri 206 e 252 del satellite) e potranno anche seguire il match via internet tramite la diretta streaming video sul sito skygo.sky.it.

LA SITUAZIONE

Considerando che si tratta di una neopromossa che si riaffaccia alla Serie B dopo dodici anni di assenza, per il Venezia l'impatto col nuovo campionato è stato molto buono: due pareggi a reti bianche contro la Salernitana in casa e contro il Cesena in trasferta, quindi il brillante successo su uno dei campi più difficili della cadetteria, quello del Bari, dove i lagunari sono passati con un secco due a zero fissato dalle reti di Bentivoglio su rigore e Zigoni. Lo Spezia ha avuto un approccio ben più problematico, con due sconfitte contro il Palermo in trasferta e contro il Carpi in casa. Un calendario certo non benevolo in avvio per gli spezzini, ma la squadra di Gallo ha dimostrato poca concretezza, ritrovata però nel fondamentale appuntamento, sempre disputato tra le mura amiche dello stadio Picco di La Spezia, contro la Virtus Entella nel derby ligure che ha visto i bianconeri prevalere grazie alla prodezza di Marilungo quasi allo scadere. Primi tre punti che regalano fiducia a una squadra che negli ultimi tre anni ha sempre partecipato ai play off per la Serie A, pur senza riuscire a centrare il grande salto che la società sogna da diverso tempo. Il Venezia parte in questo campionato innanzitutto con l'ambizione di riassestarsi in Serie B, ma l'inizio è stato sicuramente incoraggiante sotto tutti i punti di vista.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Penzo di Venezia scenderanno in campo queste probabili formazioni: lagunari padroni di casa in campo con Russo estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Zampano, Modolo e dallo sloveno Andelkovic. Del Grosso agirà come laterale di fascia destra e il romeno Suciu come laterale di fascia sinistra, con Bentivoglio e Domizzi schierati come centrali sulla mediana. Falzerano e Zigoni agiranno in posizione avanzata da trequartisti, supportando l'unica punta di ruolo, Moreo. Risponderà lo Spezia con Di Gennaro a difesa della porta e una linea difensiva a tre con Terzi, Vignali e Ceccaroni schierati titolari. Lo spagnolo Juande sarà affiancato da Maggiore e Pessina nella zona centrale di centrocampo, mentre De Col sarà l'esterno laterale destro e l'uruguaiano Walter Lopez il laterale mancino. L'altro uruguagio Granoche farà coppia con il nigeriano Okereke in attacco.

LA CHIAVE TATTICA

3-4-2-1 per il Venezia allenato da Pippo Inzaghi, 3-5-2 per lo Spezia di Fabio Gallo. Tatticamente due squadre interessanti e da seguire visto come i due allenatori, da emergenti provenienti dal campionato di Lega Pro, stanno approcciando alla realtà della Serie B. Il Venezia ha avuto sicuramente un impatto maggiormente positivo, unica squadra assieme al Carpi a non aver ancora subito gol in questo avvio di campionato. Le sofferenze dello Spezia sono state superate con la vittoria nel derby ligure contro l'Entella che ha sicuramente restituito entusiasmo anche ai tifosi. Da segnalare come le due squadre non si incontrino in impegni ufficiali da molto tempo: l'ultimo precedente a Venezia risale alla sfida di Coppa Italia del 25 agosto del 2002, in cui i lagunari hanno avuto la meglio con il punteggio di due a uno.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le valutazioni delle agenzie di scommesse, è il Venezia ad essere favorito in maniera abbastanza netta, anche alla luce della solidità espressa in questa fase iniziale del campionato. Per gli arancioneroverdi, vittoria casalinga quotata 2.15 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bwin alza fino a 3.80 la quota per il successo esterno dello Spezia.

