Formula 1/ News, Rosberg nuovo manager di Kubica: al lavoro per il ritorno nel circus del polacco

Torna in Formula 1, seppur non nelle vesti di pilota, il campione del mondo 2016, Nico Rosberg. Ad annunciarlo è stato lo stesso 32enne tedesco, che aveva lasciato il circus poco meno di un anno fa, fresco di titolo. Come dicevamo, Nico non indosserà più tuta, casco e guanti, bensì i nuovi panni di manager di Robert Kubica. Il polacco è pronto al grande ritorno nel circus, e Rosberg vuole accompagnarlo in questa sua nuova avventura. Il classe 1984 di Cracovia ha recentemente provato la Renault in Ungheria, probabilmente l’ultimo step prima del ritorno ufficiale nel campionato del mondo di Formula 1. Se tutto andrà come previsto, il grande “come back” avverrà a partire dal prossimo mese di marzo 2018, giusto in tempo per l’inizio della nuova stagione. Rosberg e Kubica si conoscono da una vita, fin da quando entrambi erano appena ragazzini che si divertivano sui go kart.

RENAULT, SAUBER O WILLIAMS PER KUBICA

A rendere nota la collaborazione è stato lo stesso tedesco, che nelle scorse ore, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato una foto in cui si vedono i giovani Nico, Robert e Lewis Hamilton, con tanto di didascalia: «Sono entusiasta di lavorare con Robert per il suo ritorno in Formula 1. Lui e Lewis sono stati i piloti più veloci contro cui ho corso». Tornando a Kubica, i test recenti sono stati senza dubbio positivi, e soprattutto i problemi fisici dopo l’incidente nel rally (una limitata mobilità del braccio), non sembrano inficiare le prestazioni dello stesso pilota. La prima opzione per quanto riguarda le monoposto sembrerebbe essere la Renault, ma nella scuderia francese dovrebbe a breve sbarcare Carlos Sainz e di conseguenza bisognerà fare attenzione. Occhio anche alla Williams, nonché alla Sauber, altre due monoposto che potrebbero accogliere il ritorno di Robert.

