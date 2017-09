Giana Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Giana Erminio Cuneo, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Giana Erminio Cuneo sarà diretta dall'arbitro Francesco Raciti; alle ore 19 di venerdì 15 settembre si gioca uno dei due anticipi nella quarta giornata del girone A di Serie C 2017-2018. La Giana Erminio, dopo due sconfitte consecutive, è riuscita a pareggiare in casa del Pontedera, lasciando l'ultimo posto in graduatoria; ora ai lombardi serve la prima vittoria per entrare definitivamente nella stagione. Il Cuneo, da squadra, neo promossa, sta facendo molto bene: dopo la sconfitta alla prima giornata sono arrivati una vittoria in trasferta e un pareggio casalingo, che al momento stanziano i piemontesi al nono posto, in zona play-off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Giana Erminio Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per un'analisi più approfondita è indispensabile provare a stilare le probabili formazioni che si daranno battaglia fin dal primo minuto. I padroni di casa della Giana Erminio, guidati dal tecnico Cesare Albè, utilizzeranno il modulo di gioco 3-5-2, stesso schieramento con il quale hanno impattato a Pontedera. In porta giocherà l'estremo difensore spagnolo Pablo Sanchez, sorretto dal trio difensivo composto da Andrea Montesano, Simone Bonalumi e Simone Perico. I cinque di centrocampo saranno i due esterni Alessio Iovine e Valerio Foglio, schierati rispettivamente a destra e a sinistra, le due due mezzali Riccardo Chiarello e Matteo Marotta e il mediano di costruzione Daniele Pinto, che nell'ultima uscita ha sostituito alla grande lo squalificato Alex Pinardi. I due riferimenti davanti saranno Axel Caldirola e Salvatore Bruno, che è andato in rete nel precedente match di campionato, confermandosi la miglior soluzione offensiva per i Padroni Della Martesana.

La risposta decisa del Cuneo di mister Massimo Gardano sarà il modulo 4-1-4-1, schieramento spregiudicato ma che all'occorrenza può anche trasformarsi in uno di copertura. Il portiere sarà Giuseppe Stancampiano, che verrà accompagnato dai due terzini Gabriele Quitadamo e Federico Testoni (fascia destra e fascia sinistra) e dai due difensori centrali Filippo Boni e Giorgio Conrotto. A centrocampo il mediano sarà Andrea Rosso, mentre in posizione più avanzata, praticamente da trequartisti, si disimpegneranno Marco Cristini e Matteo Gerbaudo. Sugli esterni ci sarà spazio per Alessandro Provenzano a destra e Sebastiano Aperi a sinistra, mentre il ruolo di punta centrale verrà occupato da Simone Dell'Agnello, che nello scorso turno ha permesso alle aquile di conquistare un punto contro il Prato grazie ad un suo gol.

LA CHIAVE TATTICA

Stando agli schieramenti, più coperto quello della Giana Erminio e più spavaldo quello del Cuneo, dovrebbero essere i bianco-rossi a fare la partita; tuttavia la Giana Erminio potrebbe avanzare il raggio d'azione dei due esterni di centrocampo, trasformando lo schieramento in un atipico 3-3-4 di stampo contiano. La battaglia verrà vinta da chi riuscirà a conquistare le fasce, dove entrambe le squadre investono molto, cercando varchi per trovare impreparata la difesa avversaria.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Giana Erminio Cuneo, partita valida per la quarta giornata in Serie C 2017-2018 (girone A), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Giana Erminio) vale 2,20; il segno X (pareggio) è quotato 3,10 mentre il segno 2 (vittoria Alessandria) vi permetterebbe di vincere 3,20 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.