Italia Giappone/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Grand Champions Cup 2017)

Diretta Italia Giappone

Italia Giappone, diretta dagli arbitri Jiang Liu e Nasr Shaaban è la patita di volley maschile in programma oggi venerdì 15 settembre 207 alle ore 12.15 (secondo il fuso italiano), quale terzo match della Grand Champions Cup 2017 organizzata in Giappone. Dopo la sfortunata esperienza agli europei di volley in Polonia la compagine di Chicco Blengini torna alla carica oggi per la terza sfida di questo torneo targato Fivb per recuperare terreno nella graduatoria finale: certo il torneo non ha particolare valenza internazionale ma si tratta comunque di un ottimo banco di prova per la nostra giovane nazionale. Gli avversari dopo tutto presenti nella terra del Sol Levante sono di altissimo livello, non ultimi quelli che oggi affronteranno gli azzurri. La nazionale giapponese padrona di casa al momento si presenta in campo con uno 0 nella classifica generale, ma vi è sempre viva l’ambizione di sbalordire il proprio pubblico.

LE AMBIZIONI AZZURRE

Alla terza giornata di torneo è difficile invece fare un bilancio dell’avventura italiana: in graduatoria per gli azzurri si contano infatti un successo e una sconfitta, la prima contro il rinomato Brasile (non al top della forma ma comunque sempre temibile) e la seconda contro l’Iran al tie break. Se la batosta inaugurale contro la formazione iraniana ha fatto male all’animo dei nostri ragazzi, la compagine di Blengini si è poi esaltata con la vittoria per 3-2 contro i campioni olimpici in carica, che si sono presentati in Giappone ranghi non completi ma comunque dall’altissimo valore tecnico. Con questo precedente, oltre alla differenza di qualità di rosa e storia, di certo il pronostico è a favore dell’Italia, ma solo il campo potrà confermare le ambizioni di podio degli azzurri.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la partita tra Italia e Giappone, attesa alle ore 12.15 non sarà visibile il diretta tv sulla tv italiana, ma per tutti gli appassionati sarà possibile seguire il match in diretta streaming video sul canale youtube della federazione (FIVB Volleyball). Consigliamo inoltre di consultare il sito della Grand Champions Cup per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live della partita d volley maschile.

