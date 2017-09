Italia Moldavia/ Streaming video e diretta Rai.it: risultato live (calcio femminile, qualificazioni Mondiali)

Diretta Italia Moldavia, calcio femminile (Foto LaPresse)

Italia Moldavia verrà diretta dalla slovacca Zuzana Kovacova ed è la prima partita nelle qualificazioni al Mondiale di calcio femminile, che si disputerà nel 2019: appuntamento alle ore 20:30 di venerdì 15 settembre presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia. E’ solo il primo di otto impegni che la nazionale di calcio femminile giocherà nel girone 6: le altre avversarie sono Belgio, Romania e Portogallo e soltanto la prima del girone avrà la qualificazione diretta alla fase finale della manifestazione iridata.

ITALIA MOLDAVIA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY



STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Italia Moldavia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, e dunque sarà un appuntamento che tutti potranno seguire in chiaro; la partita si potrà vedere anche sul canale Rai Sport + e inoltre, senza costi aggiuntivi, sarà disponibile anche la diretta streaming video visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

LA FORMULA

Le qualificazioni al Mondiale di calcio femminile per la zona europea prevedevano un turno preliminare (sempre a gruppi) che ha portato alla formazione di una fase a gironi nella quale sono coinvolte 35 nazionali, equamente suddivise in sette raggruppamenti. Come abbiamo già detto, solo la prima di ciascun girone si qualifica direttamente, ma ci sarà un altro posto per la fase finale della manifestazione: le migliori seconde giocheranno infatti un playoff che prevede due semifinali (in andata e ritorno) e una finale (sempre in doppia sfida) tra le due squadre vincenti. Dunque i margini di errore non sono enormi: otto partite sono poche per permettersi qualche passo falso di troppo.

COME ARRIVA L’ITALIA

L’Italia si presenta al girone 6 delle qualificazioni al Mondiale con un look rinnovato: Antonio Cabrini ha lasciato la panchina di Commissario Tecnico e al suo posto è arrivata Milena Bertolini, nome famoso nel panorama del calcio femminile nazionale perchè, oltre a essere stata una giocatrice per quasi 20 anni, ha allenato prima il Foroni Verona, poi la Reggiana e infine il Brescia, vincendo quattro scudetti, tre Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane oltre a ottenere per sei volte la Panchina d’Oro come miglior tecnico del campionato di Serie A. Ha condotto il Brescia ai quarti di Champions League e oggi inizia un nuovo percorso. Il compito non sarà semplice: l’ultima partecipazione dell’Italia al Mondiale di calcio femminile risale al lontano 1999.

COME ARRIVA LA MOLDAVIA

La Moldavia è una delle nazionali che sono arrivate a questa fase dal turno preliminare (gironi di sola andata). Lo ha fatto prendendosi lo spot di migliore seconda davanti a Turchia, Grecia e Lettonia; nel gruppo 3 ha ceduto il passo a Israele soltanto in virtù della differenza reti (la sfida diretta è terminata 0-0) e ha vinto le altre due partite, contro Andorra (4-0 interno) e Lituania (2-0 fuori casa). Ha chiuso dunque il girone senza subire gol, ma il fatto che abbia dovuto giocare la prima fase (ovviamente determinata dal ranking Uefa) dice molto dei rapporti di forze che vedremo in campo oggi. Ovvero: l’Italia è favorita e ha quasi l’obbligo di prendersi la vittoria.

© Riproduzione Riservata.