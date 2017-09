MONDIALI DI CICLISMO/ I convocati per la nazionale italiana: forfeit di Nibali

Vincenzo Nibali, ciclista italiano - LaPresse

Il commissario tecnico della nazionale italiana ciclismo, Davide Cassani, ha comunicato quest’oggi i convocati per i mondiali che si terranno a Bergen, in Norvegia, da sabato 16 settembre a domenica 24. Ecco la lista completa degli 11 ciclisti impegnati nel nord dell’Europa: Sonny Colbrelli, Gianni Moscon, Matteo Trentin, Elia Viviani, Alessandro De Marchi, Salvatore Puccio, Alberto Bettiol, Diego Ulissi, Daniele Bennati. Riserve Davide Villella e Marco Canola. Fra i più attesi vi sono senza dubbio Matteo Trentin ed Elia Viviani, con il primo, corridore della Etixx-Quick Step, per quattro volte primo assoluto nella recente Vuelta, il giro di Spagna 2017. Il secondo, ciclista del Team Sky, viene da un’ottima estate, fra cui la vittoria a Plouay nella Bretagne Classic Ouest-France. Il percorso del Mondiale non sarà particolarmente impegnativo, visto che trattasi di un circuito quasi esclusivamente pianeggiante con una sola salita.

NON CE LA FA NIBALI

I più attenti, ovviamente, si saranno accorti della mancanza del nome di Vincenzo Nibali nella lista dei convocati di cui sopra. Il ciclista messinese ha dovuto dare forfeit per via di una microfrattura della costola sinistra, incidente avvenuto dopo una caduta alla penultima tappa della Vuelta 2017, durante la famosa salita del mitologico Angliru. Attualmente Nibali dovrà sottoporsi ad un riposo forzato, dopo di che verranno effettuati altri accertamenti da cui si capirà come intervenire. La rottura di una costola è un problema decisamente fastidioso, non tanto per la frattura in se, quanto perché impedisce qualsiasi tipo di movimento e soprattutto rende faticosa anche la semplice respirazione. Nibali tornerà comunque in pista il prima possibile, pronto a giocarsi le sue chance nel Giro di Lombardia del prossimo 7 ottobre. L’appuntamento con il Mondiale per il siciliano è invece rimandato ad Austria 2018.

