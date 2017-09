Probabili formazioni/ Crotone Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 4^ giornata)

Probabili formazioni Crotone Inter, Serie A (Foto LaPresse)

Crotone Inter va in scena alle ore 15 di sabato 16 settembre: si gioca per la quarta giornata della Serie A 2017-2018 e la sfida dello Scida è di primo pomeriggio perchè il quinto turno del campionato aprirà le porte al primo infrasettimanale della stagione. Il Crotone va ancora alla ricerca del primo gol e ha un solo punto in classifica; opposto il cammino dell’Inter che fino a qui ha sempre vinto incassando una sola rete. Aspettando allora che le due squadre scendano in campo, andiamo a vedere come gli allenatori potrebbero schierare i loro giocatori allo Scida, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Crotone Inter.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Crotone Inter, quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, sarà disponibile in diretta tv sui canali della televisione satellitare (precisamente su Sky Calcio 1) e sui canali del digitale terrestre a pagamento (nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD).

CROTONE: LE SCELTE DI NICOLA

Davide Nicola insiste sul 4-4-2 con il quale lo scorso anno ha raggiunto la salvezza: la buona notizia è che torna Tonev (disponibile per la panchina) ma non ci sarà Nalini e anche Izco è al momento in forse. Scelte fatte dunque a centrocampo: Rohden e Stoian saranno gli esterni come nella stagione passata, in mezzo Barberis rimane il principale riferimento e al suo fianco avrà Mandragora, che cerca riscatto dopo una stagione passata interamente ai box. In difesa Faraoni dovrebbe essere schierato come terzino destro; dall’altra parte favorito Martella ma occhio alla possibilità di vedere subito Pavlovic, con Ceccherini e Leandro Cabrera che come sempre saranno i centrali a protezione di Cordaz. Gli attaccanti saranno particolarmente sotto osservazione, visto che come detto il Crotone non ha ancora segnato: Budimir sarà la prima punta con Trotta che avrà facoltà di girargli attorno, ma l’idea principale di Nicola è quella di riempire l’area e fare arrivare i rifornimenti dagli esterni.

INTER: LE SCELTE DI SPALLETTI

L’unico indisponibile è Joao Cancelo: lo sostituisce ancora una volta D’Ambrosio, mentre sulla fascia sinistra dovrebbe esserci la conferma di Dalbert. Ormai Luciano Spalletti ha chiarito quale sia la linea difensiva davanti ad Handanovic: Miranda e Skriniar hanno il posto garantito e raramente lasceranno spazio alle seconde linee. Situazione più nebulosa a centrocampo, dove le scelte sono più ampie: Borja Valero dovrebbe esserci, da valutare il ballottaggio tra Gagliardini e Matias Vecino con l’uruguaiano che potrebbe tornare titolare. Nella zona offensiva del campo Candreva, Icardi e Perisic sono intoccabili e per loro vale sostanzialmente lo stesso discorso fatto per la difesa; al centro nella posizione di trequartista il prescelto di Spalletti pare essere ancora una volta Joao Mario, ma non è esclusa la possibilità di vedere Brozovic dal primo minuto oppure, come nel primo tempo all’Olimpico, l’avanzamento di Borja Valero alle spalle di Icardi e la titolarità di Vecino al fianco di Gaglardini (fermo restando che anche Brozovic può occupare la doppia posizione di trequartista o mediano davanti alla difesa).

IL TABELLINO

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 44 Cabrera, 87 Martella; 6 Rohden, 38 Mandragora, 10 Barberis, 5 Stoian; 17 Budimir, 29 Trotta

A disposizione: 3 M. Festa, 78 Viscovo, 31 Sampirisi, 93 Ajeti, 34 S. Simic, 20 Pavlovic, 24 Tonev, 13 Izco, 8 A. Romero, 11 Kragl, 32 Tumminello, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: Nalini

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 5 Gagliardini, 20 Borja Valero; 87 Candreva, 10 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 61 Vanheusden, 55 Nagatomo, 77 Brozovic, 11 Matias Vecino, 17 Karamoh, 99 Pinamonti, 23 Eder

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Joao Cancelo

