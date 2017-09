Probabili formazioni/ Roma Verona: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 4^ giornata)

Probabili formazioni Roma Verona, Serie A (Foto LaPresse)

Roma Verona è il terzo anticipo di sabato 16 settembre per la quarta giornata della Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 e per i giallorossi è una buona occasione di ripartire dopo il pareggio interno di Champions League. La squadra deve ancora recuperare la partita contro la Sampdoria; nel frattempo ospita il Verona, che ha un solo punto in classifica e arriva dal pesante ko interno contro la Fiorentina. Scricchiola già la panchina di Fabio Pecchia e allora serve almeno un pareggio per ritrovare la fiducia. Andiamo subito a valutare come le due squadre potrebbero essere schierate in campo domani sera, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Verona.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Roma Verona, quarta giornata del campionato di Serie A 2017-2018, sarà disponibile in diretta tv sui canali della televisione satellitare (precisamente su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e sui canali del digitale terrestre a pagamento (nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD).

ROMA: LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Possibile un po’ di turnover dopo la Champions League e in vista del turno infrasettimanale: Eusebio Di Francesco dovrebbe dare un’occasione a Gonalons in cabina di regia facendo riposare De Rossi, e anche sulle mezzali si potrebbe vedere qualcosa di nuovo con Lorenzo Pellegrini che insidia la maglia di uno tra Nainggolan e Strootman. Rimarrà invariata la difesa, a meno che non torni titolare già oggi Florenzi che sta bene; altrimenti conferma per Bruno Peres, con Kolarov dall’altra parte e ancora una volta Juan Jesus favorito per affiancare Manolas a protezione di Alisson, eroe della partita contro l’Atletico Madrid. Nel tridente offensivo potrebbero giocare gli stessi di martedì sera, anche perchè Schick resta in dubbio; c’è però la possibilità di vedere dal primo minuto El Shaarawy, che si gioca il posto con Diego Perotti favorito per la corsia sinistra. Dall’altra parte giocherà Defrel con Edin Dzeko in mezzo; nel secondo tempo Di Francesco potrebbe dare campo al giovane turco Cengiz Under che, almeno sulla carta, avrà più minuti di quelli avuti dal connazionale Salih Uçan qualche tempo fa.

VERONA: I DUBBI DI PECCHIA

Fabio Pecchia cambia, anche per necessità: deve fare a meno di tanti giocatori e dovrebbe sistemare il suo Verona con un albero di Natale, nel quale Pazzini sarà il riferimento avanzato e avrà in Valoti e Daniele Verde i giocatori che agiranno alle sue spalle e dovranno fargli arrivare rifornimenti per quanto possibile. Linea offensiva che sarà protetta da un centrocampo nel quale Bessa sarà l’incursore designato, con Bruno Zuculini a correre e faticare (potendo anche allargare la sua posizione) e Buchel che invece giostrerà davanti alla difesa in qualità di regista e frangiflutti. Il reparto arretrato non dovrebbe cambiare rispetto alle prime uscite: Alex Ferrari lo comanda con Heurtaux che giocherà al suo fianco, sulla destra spingerà Martin Caceres mentre dall’altra parte torna utile la poliedricità di Romulo, che abbandona la sua posizione di interno a centrocampo per fare il terzino sinistro. E’ chiaramente adattato, ma ha gamba e fiato e potrebbe dunque rappresentare un’arma tattica interessante per il Verona che dovrà necessariamente provare a colpire la Roma in contropiede sfruttando tutte le occasioni.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 21 Gonalons, 6 Strootman; 23 Defrel, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 24 Florenzi, 26 Karsdorp, 20 Fazio, 15 Hector Moreno, 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 30 Gerson, 17 Cengiz Under, 14 Schick, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Emerson P.

VERONA (4-3-2-1): 1 Nicolas; 26 M. Caceres, 28 A. Ferrari, 75 Heurtaux, 2 Romulo; 5 B. Zuculini, 77 Buchel, 24 Bessa; 7 Verde, 27 Valoti; 11 Pazzini

A disposizione: 17 Silvestri, 40 F. Coppola, 12 Ant. Caracciolo, 8 Fossati, 20 Zaccagni, 4 Laner, 21 Lee Seung-Woo, 9 Kean

Allenatore: Fabio Pecchia

Squalificati: -

Indisponibili: Bianchetti, Souprayen, Brosco, F. Zuculini, Cerci, Felicioli

