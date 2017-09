Probabili formazioni Serie A/ Schick in panca, Dybala riposa? Bonaventura torna fra i titolari (4a giornata 20

Patrik Schick, Roma - Instagram

E’ tutto pronto per una nuova giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Si comincia sabato, con l’anticipo delle ore 15:00 Crotone-Inter, e si chiuderà domenica sera, con il classico posticipo delle 20:45, precisamente Genoa-Lazio. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni delle squadre che scenderanno in campo per questo nuovo turno, una spolverata generale sui possibili undici che gli allenatori dovrebbero gettare nella mischia nelle prossime ore.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Come dicevamo, si comincia con la sfida delle ore 15:00 di sabato pomeriggio, l’anticipo dell’Ezio Scida di Crotone fra i padroni di casa calabresi e l’Inter. In casa nerazzurra, Spalletti conferma Dalbert titolare, con la linea mediana composta da Vecino e Borja Valero, e Gagliardini quindi in panca. Per i padroni di casa, 4-4-2 con la solita coppia d’attacco composta da Trotta e Budimir. Assenti Izco, Natali e Tonev.

Alle ore 18:00 di sabato, invece, spazio alla sfida dell’Artemio Franchi di Firenze fra la Fiorentina e il Bologna. Pioli manda in campo tutti i giovani talenti a disposizione, leggasi Chiesa, Simone junior e Benassi, giusto per citare i tre principali. Formazione tipo con Eysseric che dovrebbe rimanere ancora fuori dai convocati o eventualmente accomodarsi in panchina. Nel Bologna, chance per Palacio dal primo minuto, nel tridente completato dai soliti Mattia Destro e Di Francesco junior. Ancora assente Torosidis.

Il sabato sarà chiuso dalla sfida delle ore 20:45 fra la Roma e l’Hellas Verona. Schick dovrebbe dire presente, partendo però dalla panchina. Di Francesco schiererà quindi il solito tridente Dzeko, Defrel, Perotti, con El Shaarawy ancora escluso dai titolari. Il neo-acquisto Karsdorp, in panca. Nell’Hellas Verona, ancora out Zuculini e Cerci. Pazzini perno centrale dell’attacco, con Romulo e Verde a supporto.

La Juventus giocherà col Sassuolo domenica alle ore 12:30. Allegri potrebbe far riposare nuovamente Dybala, così come accaduto lo scorso weekend col Chievo. Non è inoltre da escludere l’utilizzo del 4-3-3, con attacco composto da Douglas Costa, Higuain e Mandzukic, mentre a centrocampo, Pjanic in regia, con Sturaro e Matuidi gli interni. In difesa, Benatia, Rugani, con Lichtsteiner sulla destra.

Dopo l’Europa League il Milan ospiterà a San Siro l’Udinese domenica pomeriggio dalle ore 15:00. Si rivede fra i titolari Giacomo Bonaventura, che aveva già giocato uno spezzone di gara contro la Lazio domenica. Suso sull’out di sinistra dopo aver riposato in coppa, mentre in mezzo possibile nuova chance per Kalinic, favorito su Cutrone e André Silva. A centrocampo, possibile conferma del trio Biglia, Kessie, Montolivo, mentre Conti non dovrebbe essere ancora fra i convocati. Nell’Udinese, 4-3-3 con al centro dell’attacco l’ex rossonero, Maxi Lopez. Ancora out Widmer e Perica.

Il Napoli ospiterà al San Paolo il Benevento domenica pomeriggio. Sarri dovrebbe rimandare in campo dal primo minuto Mertens, dopo averlo fatto riposare in Champions per uno spezzone di gara. A centrocampo bisognerà capire se giocherà o meno Hamsik, in condizioni non accettabili in questo inizio di stagione. Fra i giallorossi, assenti Lombardi e Costa. Ipotizzabile un 4-4-2 con coppia d’attacco Iemmello, Coda.

Spal-Cagliari si giocherà domenica alle ore 15:00. Ancora assente Floccari, mister Semplici sceglie Borriello e Antenucci come terminali offensivi del 3-5-2. Cagliari senza il nuovo acquisto Van der Wiel, ancora out. Probabile 4-3-2-1 con Pavoletti punta più avanzata, spalleggiato da Sau e dal solito Joao Pedro.

Per la gara con la Samp, il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, dovrà rinunciare ancora una volta a Valdifiori e Baselli. 4-2-3-1 con Belotti prima punta, e il trio Niang, Ljajic e Iago Falque alle sue spalle. Nella Samp, possibile esordio dal primo minuto per il neo-acquisto Zapata, al fianco di Quagliarella.

Chievo-Atalanta sarà il primo posticipo domenicale, quello delle ore 18:00. Sempre assente Meggiorin, possibile 4-3-1-2 con Pucciarelli, Inglese davanti e l’intoccabile Birsa sulla trequarti. Fra i nerazzurri, Spinazzola ne avrà fino al prossimo mese. Cornelius favorito su Petagna per una maglia da titolare in attacco, al fianco del solito Papu Gomez.

Infine il posticipo Genoa-Lazio. Torna fra gli assenti Lapadula, nuovamente infortunatosi. Out anche Bertolacci, squalificato. Juric sceglie Ricci punta d’attacco, con Taarabt e Pandev sugli esterni. Nella Lazio, confermato l’11 che ha battuto il Milan domenica scorsa. Niente da fare per Nani e Felipe Anderson, ancora fermi ai box.

