Probabili formazioni Serie B/ Dubbi in attacco per il Carpi, Cerri in forse per il Perugia (4a giornata, 2017

E’ tutto pronto per la quarta giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Dopo la Champions e l’Europa League tornano i tornei italiani a cominciare da questa sera, con i due anticipi: alle ore 19:00, il Venezia di Inzaghi affronterà in Laguna lo Spezia, mentre alle 21, spazio alla sfida fra il Cesena di Camplone e l’Avellino di Novellino. Andiamo quindi a dare insieme uno sguardo generale alle probabili formazioni delle 22 squadre che scenderanno in campo da oggi fino a domani pomeriggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE B

Cominciamo dall’anticipo fra il Venezia e lo Spezia di questa sera. Il club veneto dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con mister Pippo Inzaghi che sceglie la coppia d’attacco composta da Zigoni e Moreo. Nessuno squalificato, mentre sono cinque gli infortunati, precisamente Russo, Ruscagin, Garofalo, Geijo e infine Fabris. Fra le fila liguri, invece, assente il solo Masi, non al meglio. Anche per Gallo 3-5-2 con Granoche affiancato da Forte, in vantaggio per una maglia da titolare. Alle ore 21:00, spazio al match fra Cesena e Avellino. Fra le fila romagnole si rivedono Bidaoul e D’Angelo, mentre è in dubbio Rizzato. Idea di un 3-5-2 con Gilozzi-Jallow coppia più avanzata. Novellino opta invece per un compatto 4-4-1-1 confermando l’attacco Morosini, Ardemagni. Assenti Migliorini, Gavazzi, Rizzato ed Evangelista. Proseguiamo quindi con le gare di sabato pomeriggio ore 15:00, iniziando da Brescia-Pro Vercelli. Nelle Rondinelle si rivede capitan Caracciolo, mentre attenzione a Rinaldi, che potrebbe fare il suo esordio con la maglia dei lombardi. Fra le fila piemontesi, invece, 3-5-2 con Jidayi out per infortunio: Bergamelli al suo posto. La Cremonese ospiterà la capolista Carpi, big match di questo quarto turno. Qualche dubbio di formazione per la compagine di Cremona, un 4-3-1-2 con doppio ballottaggio in attacco fra Castrovilli e Piccolo, nonché fra Mokulu e Brighenti. Nel Carpi, invece, out Nzola squalificato, e i due infortunati Manconi e Bittante. 3-5-2 con dubbio per una maglia in attacco al fianco di Mbakogu, fra Belloni e Malcore. Spazio quindi ad Empoli-Ascoli, dove in casa toscana si rivede dal primo minuto Romagnoli nel 3-5-2 di Vivarini. Fra le fila ascolane, invece, possibile 4-2-3-1 con Santini, precedentemente in dubbio, che dovrebbe risultare regolarmente fra i convocati. Alle ore 15:00 di domani si terrà a Chiavari il match fra la Virtus Entella e la Ternana. Fra le fila liguri, 4-3-1-2 con doppio ballottaggio in attacco fra Palermo e De Luca, o Luppi e Crimi. Nella squadra di Terni, invece, assenti Paolucci e Valjent. 4-3-1-2 con Albadoro e Finotto davanti. Il Foggia ospiterà il Palermo, per un’altra delle sfide più interessanti della quarta giornata. Fra i pugliesi non ce la fa Empereur: probabile 4-3-3 con Chiricò, Mazzeo e Fidato tridente offensivo. Nei siciliani, invece, si rivede Trajkovski. Dubbi a centrocampo fra Jajalo e Chochev con il primo leggermente in vantaggio. Frosinone in campo fra le mura domestiche contro il Bari. Frusinati senza gli squalificati Dionisi e Soddimo, nonché gli infortunati Paganini e Brighenti. Probabile 3-5-2 con Ciano e Ciofani davanti. Nei Galletti, invece, debutto di Gyomber in difesa, con Busellato che torna a centrocampo. Dubbio sull’esterno di destra fra Brienza e Cissè. Il Novara affronterà in Piemonte il Cittadella. Corini conferma il 4-3-3 dello scorso weekend, Mantovani in forte dubbio. Cittadella con un 4-3-1-2: si rivede Schenetti, che andrà ad occupare la posizione di trequartista dietro a Litteri e Arrighini. Perugia in campo al Curi contro il Parma. Negli umbri c’è il forte dubbio Cerri, non al 100%: al suo posto potrebbe giocare al fianco dell’intoccabile Han, il numero 10 Di Carmine. Nel Parma, probabile debutto di Siligardi, esterno di destra del 4-3-3. A disposizione Ceravolo, che partirà comunque dalla panchina. Chiudiamo con Salernitana-Pescara. Zeman conferma il suo classico 4-3-3 con il dubbio Palazzi, fermato da alcuni problemi muscolari nelle scorse ore. Del Sole, Pettinari e Benali tridente offensivo. Per la squadra di Salerno, invece, forte dubbio Gatti: se non ce la fa, pronto Alex. 4-3-3 con il solito Bocalon al centro dell’attacco.

