Pronostici Serie B/ Venezia-Spezia e Cesena-Avellino: le scommesse e le quote di oggi (15 settembre)

Pronostici Serie B 2017-2018: la 4^ giornata (LAPRESSE)

La quarta giornata di Serie B inizia oggi, venerdì 15 settembre, con ben due anticipi, dal momento che poi il resto delle partite si disputa domani e non ci saranno posticipi in vista del prossimo turno infrasettimanale. Andiamo allora a ricordare quali sono questi due incontri: alle ore 19.00 si comincia con Venezia-Spezia, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Cesena-Avellino. Diamo allora uno sguardo ai possibili pronostici sulle partite che ci attendono nella serata di oggi, in base allo stato di forma e a quanto hanno mostrato finora le quattro formazioni coinvolte.

PRONOSTICO VENEZIA-SPEZIA (ORE 19.00)

Si comincia a Venezia, dove i padroni di casa di Filippo Inzaghi ospitano lo Spezia. I favori dei pronostici potrebbero andare proprio ai lagunari, non soltanto in virtù del fattore campo: il Venezia infatti sta dimostrando una solidità eccellente per una neopromossa, non avendo ancora subito nemmeno un gol in tre partite, due pareggi per 0-0 e il colpaccio sul campo del Bari. Dall’altra parte invece c’è uno Spezia che ha cominciato il torneo cadetto con una vittoria, ma anche due sconfitte. Ecco perché si può credere alla vittoria del Venezia e di conseguenza avere fiducia nel segno 1, che l’agenzia di scommesse sportive Snai quota a 2,10.

PRONOSTICO CESENA-AVELLINO (ORE 21.00)

Il Cesena finora ha raccolto un solo pareggio nelle prime tre partite di campionato e soprattutto è l’unica squadra a non avere ancora segnato nemmeno un gol. L’Avellino invece ha due vittorie e soprattutto ha già segnato ben 8 gol, una differenza che per i romagnoli si fa piuttosto imbarazzante. Consideriamo dunque favorito l’Avellino, però non diamo per spacciato il Cesena, che sa già che sbagliare renderebbe difficilissimo questo tormentato inizio di stagione: vi proponiamo di conseguenza la cosiddetta ‘doppia chance out’ X2, che vi premierà sia in caso di pareggio sia in caso di vittoria dell’Avellino: l’agenzia di scommesse sportive Snai quota a 1,65 questa ipotesi.

© Riproduzione Riservata.