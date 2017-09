Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: gli anticipi (4^ giornata)

Risultati Serie B, anticipi 4^ giornata (Foto LaPresse)

Con Venezia-Spezia (ore 19) e Cesena-Avellino (ore 21) prende ufficialmente il via la quarta giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Gli anticipi del venerdì questa volta sono due: il motivo è semplice, tra pochi giorni andrà in scena il primo turno infrasettimanale del torneo cadetto e dunque chi anticiperà di martedì deve necessariamente giocare un giorno prima. Fino a oggi il divertimento e le sorprese non sono mancati: vedremo se anche queste due partite che aprono la quarta giornata sapranno regalarci tanti gol e risultati non aspettati.

LA SITUAZIONE

Le quattro squadre coinvolte negli anticipi non hanno sicuramente avuto un grande avvio in stagione: tra queste, quella che è partita meglio è l’Avellino che ha vinto le due partite casalinghe con un totale di sette gol all’attivo, ma in mezzo ha infilato una brutta sconfitta a Cremona e dunque è una delle squadre appena sotto le prime della classifica. Lo Spezia è finalmente riuscito a vincere dopo aver perso le prime due, e ancora una volta si deve scontrare con le difficoltà di confermare il pronostico favorevole; il Venezia è ancora imbattuto e soprattutto non ha ancora incassato gol, mentre il Cesena non ha ancora fatto punti fuori casa e va ancora a caccia del primo gol dell’anno.

LA PARTITA DEL PENZO

A Venezia dunque Pippo Inzaghi sta confermando quanto di buono si diceva della sua squadra: la neopromossa dopo aver dominato il girone di Lega Pro si è affacciata al campionato di Serie B con tante speranze, e nelle prime giornate ha mostrato di potersi giocare una posizione nei playoff. Sarà importante tenere botta nel lungo periodo: il campionato dura tanto, il calo fisiologico ci può sempre stare e quando arriverà andrà valutata la reazione di un Venezia che certo parte alle spalle di altre squadre. Lo Spezia da qualche anno prova senza successo la scalata verso la Serie A: il progetto societario è solido, ma i risultati sul campo non sono mai all’altezza delle aspettative. Certo ci sono state incursioni ai playoff, ma dopo tante stagioni i tifosi chiedono il passo in più e questo non può che essere la promozione nel massimo campionato.

LA PARTITA DEL MANUZZI

Il Cesena è una delle squadre con la partenza peggiore in questa Serie B: Andrea Camplone sperava che il campionato passato, nel quale era arrivato in corsa, potesse servire come trampolino per questa annata, nella quale i bianconeri dovrebbero andare a caccia dei playoff. Per il momento però le cose non stanno andando affatto bene e il Cesena naviga nelle ultime posizioni della classifica. Il fatto di giocare in casa deve essere uno sprone a prendersi la prima vittoria: sarebbe devastante un altro passo falso perchè porrebbe già distanza tra i romagnoli e le avversarie dirette per la salvezza. Per quanto riguarda l’Avellino, per il momento gli irpini hanno mostrato due facce totalmente diverse tra casa e trasferta: devastanti quando sono al Partenio, timorosi nell’unica partita esterna. Walter Novellino è allenatore esperto e navigato; per il momento questa disparità di rendimento non preoccupa perchè siamo soltanto all’inizio, ma se anche oggi dovesse arrivare una sconfitta ci sarebbe senza dubbio qualcosa da registrare.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 4^ GIORNATA

Venerdì 15 settembre

ore 19:00 Venezia-Spezia

ore 21:00 Cesena-Avellino

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Carpi 9

Perugia, Frosinone 7

Cremonese, Avellino, Parma 6

Palermo, Venezia, Empoli, Ternana 5

Pescara, Cittadella, Brescia 4

Bari, Ascoli, Novara, Spezia 3

Salernitana 2

Cesena Virtus Entella, Foggia 1

Pro Vercelli 0

