Video/ Apollon Lione (1-1): highlights e i gol della partita (Europa League girone E)

Colpo di scena a Cipro: l'Apollon complica i piani del Lione di Bruno Genesio, fermato nel recupero da un gol del subentrante Sardinero, all'ultima occasione utile per i padroni di casa e quando sembrava ormai in archivio la vittoria francese! Niente di eccezionale, in realtà, quanto mostrato da Depay e compagni: fuori dalla partita per oltre un tempo, l'ex Manchester United ha trovato il gol del vantaggio per i suoi dagli 11 metri, in avvio di ripresa. Sfiorando poi il bis, su calcio piazzato. Produzione offensiva ridotta per il Lione, accontentatosi in fretta del minimo scarto causa inconsisteza dell'Apollon, pericoloso solo ad intermittenza e dalla lunga distanza con Alex. L'azione confezionata al 93° dagli ingressi dalla panchina di mister Avgousti – Martinez e Sardinero, con la collaborazione di Marcelo – ha avuto l'effetto della classica mazzata su Cornet e compagni, costretti a mettersi già all'inseguimento della fantastica Atalanta, vittoriosa sull'Everton. Prossima sfida, proprio Lione-Atalanta.

LE STATISTICHE DEL MATCH

Dal punto di vista delle statistiche, sfida equilibrata: 15 a 12 per i padroni di casa i tentativi offensivi, di cui 7-4 hanno portato a tiri nello specchio; 51-49% invece il possesso palla, specchio di una mancata predominanza a centrocampo dei più quotati francesi, appiattiti sul gol da penalty di Depay e incapaci di rilanciare l'andatura, per chiudere la partita. 48 a 42 per il Lione i possessi recuperati e ben 31 falli totali, con 6 cartellini gialli. Una gara tesa e a tratti molto nervosa; 2 punti persi per Genesio, che ancora non ci crede...

