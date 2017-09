Video/ Arsenal Colonia (3-1): highlights e i gol della partita (Europa League girone H)

Video Arsenal Colonia (LaPresse)

L'Arsenal riesce a ribaltare il vantaggio iniziale dal Colonia grazie ad una discreta prova nella ripresa nel corso della quale i gunners sono riusciti a realizzare i tre gol che hanno stabilito il punteggio finale di 3 a 1. In avvio non succede praticamente nulla fino al gol dei tedeschi che arriva già al 10' quando un errato rinvio coi piedi effettuato da Ospina è terminato a Cordoba che non ci ha pensato due volte ed è riuscito a segnare con una super conclusione da quasi quaranta metri mandando letteralmente in estasi i tantissimi tifosi accorsi dalla Germania. Nonostante lo svantaggio, i ragazzi di Wenger faticano a trovare la chiave di volta e così nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco riescono a creare solamente un'occasione concreta al 23' quando Walcott è stato smarcato davanti al portiere ma il numero 14 ha sprecato tutto calciando debolmente e fuori dallo specchio in diagonale. Al 33' il Colonia è costretto ad un cambio forzato visto che è dovuto uscire il nazionale Hector per far posto a Jojic proprio per un problema ad un ginocchio.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con l'immediata sostituzione decisa da Wenger che inserisce Kolasinac al posto del deludente Holding. Non passano nemmeno due minuti e proprio il neo-entrato esterno mancino è riuscito a pareggiare al termine di un azione alquanto rocambolesca che è nata da un tiro tentato da Walcott che il difensore Klunter è riuscito in qualche modo a prendere a mano le situazioni. Al 64' grande occasione per il giovanissimo ed attesissimo giocatore Maitland-Niles che, dopo aver scambiato con Giroud, si è potuto presentare tutto solo davanti al portiere. Il raddoppio è nell'aria ed arriva poco dopo al 67' quando Sanchez si inventa una magia con la quale prima si accentra e poi calcia a giro con l'effetto. I tedeschi provano a reagire trascinati dallo scatenato Cordoba e al 72' l'attaccante colombiano prova una botta dal limite dell'area che rasoterra è stata deviata in corner questa volta da Ospina. All'81' arriva anche la terza marcatura che conclude le sorti dell'incontro nata da una bell'azione corale avviata da Sanchez che ha passato a Giroud il quale ha servito Walcott il cui tiro respinto da Horn è terminato tra i piedi di Bellerin che ha calciato a porta ormai sguarnita chiudendo di fatto la disputa. La squadra di Wenger è riuscita pertanto a rovesciare il vantaggio a favore di uno soci e a mettere già un'ipoteca sul passaggio del turno naturalmente come prima in graduatoria.

