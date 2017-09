Video/ Hertha Athletic Bilbao (0-0): highlights della partita (Europa League girone J)

Video Hertha Athletic Bilbao (LaPresse)

Hertha Berlino e Athletic Bilbao decidono di non attaccarsi più di tanto e di accontentarsi un minimo punticino a reti bianche che sta più stretto ai padroni di casa ma che soddisfa gli ospiti baschi. Iniziano meglio i padroni di casa che hanno già sfiorato al 9' quando Cordoba ha tentato una gran botta da fuori sulla quale Kraft si è dovuto impegnare per deviare il pallone in calcio d'angolo. Al 17' però è arrivata la più ghiotta delle occasioni quando Aduriz è stato bravissimo a liberare in area di rigore Muniain che, dopo aver saltato un avversario, ha incredibilmente messo fuori dallo specchio per poochi centimetri. Prima della fine del tempo è arrivata finalmente la prima occasione per i padroni di casa con San Jose che ha tentato un complicato tiro di controbalzo dal limite dell'area che è uscito di non molto oltre la traversa. La prima frazione di gioco molto deludente si chiude quindi sul punteggio di 0 a 0.

LA RIPRESA

La ripresa si apre subito con un tentativo dell'Hertha con Plattenhardt che, penetrato in area di rigore in posizione defilata, ha fatto partire un potente tiro che Herrerin è riuscito a deviare in corner. Al 58' sono però i baschi ad affacciarsi in avanti con una percussione di Lekue il cui cross molto teso ha costretto Kraft ad una respinta che è arrivata tra i piedi di Cordoba che però ha sprecato tutto mettendo ampiamente sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte successivo al 59' è stato poi capitan Ibisevic a calciare da dentro l'area di rigore ma trovando la pronta risposta in tuffo di Herrerin. L'estremo difensore ospite è salito ancora una volta in cattedra al 75' quando ha respinto col puro istinto e cioè col volto, la gran botta tentata da Kalou che era riuscito ad entrare in area di rigore grazie ad una stupenda azione personale. Prima della fine dell'incontro c'è ancora il tempo per un ultima emozione che nasce da un lancio in profondità per Haraguchi il quale, dopo aver bruciato in velocità il tuto diretto avversario, potrei scegliere i giochi che vuoi prendere.

