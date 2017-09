Video/ Vitesse Lazio (2-3): highlights e gol della partita (Europa League girone K)

Video Vitesse Lazio, Europa League (Foto LaPresse)

Al Gelredome di Arnhem la Lazio conquista i tre punti superando per 3 a 2 il Vitesse. Nel primo tempo i padroni di casa riescono a portarsi un po' inaspettatamente in vantaggio al 33' con Matavz, bravo a chiudere una rapida azione assistita da Rashica dalla fascia destra e mal ostacolato da Luiz Alberto, ammonito pochi istanti prima. Ad inizio secondo tempo Parolo riequilibra il match con un sinistro al volo dal limite al 51' sebbene Linssen riporti avanti i suoi con un goal in fotocopia rispetto alla frazione precedente e nuovamente su suggerimento di Rashica. Al 67' il subentrato Immobile sfrutta al meglio il colpo di tacco di Caicedo per il 2 a 2 ed al 75' Murgia sigla il definitivo sorpasso ispirato dal solito Immobile e mal controllato da Van Der Werff.

LE STATISTICHE DELLA PARTITA

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge in maniera evidente come la Lazio abbia meriato il successo a partire dal possesso palla favorevole con il 54%. Sotto l'aspetto offensivo meglio i gialloneri olandesi nel computo totale dei tiri, 8 a 5, ma maggiore precisione da parte dei biacocelesti italiani visto il 3 a 7 nelle conclusioni nello specchio della porta. In fase di palleggio gli uomini di Fraser hanno recuperato più palloni, 35 a 28, nonostante quelli di Inzaghi abbiano completato un numero superiore di passaggi, l'85% contro il 77% con rispettivamente 440 su 518 e 290 su 375. Infine, dal punto di vista disciplinare, parità negli interventi irregolari commessi, 15 per parte, mentre l'arbitro israeliano Liran Liany ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo Luiz Felipe, Parolo e Lulic solamente nella Lazio.

(Alessandro Rinoldi)

