Video/ Waregem Nizza (1-5): highlights e i gol della partita (Europa League girone K)

Video Waregem Nizza (LaPresse)

Il Nizza riesce a espugnare con autorità lo stadio del Wegerem con un roboante 1 a 5 per la doppietta segnata da Plea e le reti di Balotelli, Dante e Saint-Maximin mentre per i padroni di casa ha trovato il gol in apertura di ripresa Leya. I francesi iniziano subito all'attacco sfiorano il gol già al 3' con una bella incursione di Saint-Maximin che ha crossato per Balotelli che è stato anticipato dallo strepitoso intervento in scivolata di Derijck che è riuscito a mettere oltre la traversa con un intervento in scivolata. I belgi però non si arrendono e provano a reagire già al 9' quando Cardinale si è superato con uno splendido intervento in tuffo plasico. Al 16' però arriva il vantaggio degli ospiti che nasce da una botta tentata da fuori area da Plea che deviata da Heyden assume una traiettoria imparabile che finisce in fondo al sacco portandosi così in vantaggio gli ospiti. Non passano nemmeno quattro minuti e al 20' arriva anche la doppietta personale per Plea che ha segnato con un bel tiro di prima intenzione sul cross messo dentro da Lees Melou che è riuscito a resistere alla carica di un avversario e a serivre al centro Lees Melou che ha segnato con un gran tiro di prima intenzione. Al 21' reazione finalmente degli ospiti che nasce da un errore di Mendy che in fase di costruzione ha involontariamente servito De Pauw che spreca tutto da ottima posizione mettendo ampiamente fuori.Al 28' arriva però anche il terzo gol che nasce sugli sviluppi di un calcio d'angolo che dopo un interevento mancato di Balotell il pallone che è arrivato a Dante che ha segnato da due passi con gran prontenza ed una potente conclusione. Al 30' è stato poi Saint Maximin ad avere l'opportunità di calciare da dentro l'area di rigore da posizione defilata mettendo però a lato dello specchio belga. Non succede praticamente più nulla fino alla fine della prima frazione di gioco che si è così conclusa sul punteggio di 0 a 3.

IL SECONDO TEMPO DEL MATCH

La ripresa invece si apre subito con l'immediato gol segnato dai padroni di casa al 46' quando Olayinka è stato lanciato in profondità: il numero 9 si è potuto presentare davanti a Cardinale che è riuscito a deviare il tiro dell'attaccante, sulla palla vagante però si è avventato per primo Leya che ha appoggiato nella porta ormai vuota. I francesi provano subito al 51' a ristabilire le distanze quando Plea lanciato sul filo del fuorigioco ha però sprecato tutto davanti a Leali calciando malamente in curva. I belgi ora ci credono e provano a segnare il secondo gol già al 52' quando Olaiynka ha tentato un colpo di testa da distanza ravvicinata che l'estremo difensore è riuscito a bloccare. Al 54' l'arbitro decreta un calcio di rigore per il Waregem cambiando però immediatamente idea assegnando solamente un calcio di punizione dal limite dell'area per il fallo commesso da Saint-Maximin su Kaya che il direttore di gara ha visto fuori dall'area tra le vibranti proteste dei padroni di casa. Proprio il numero 10 ha calciato la punizione sfiorando di pochissimo il palo della porta francese. Al 59' arriva però la più ghiotta delle occasioni quando lo sgusciante Kaya ha inventato un passaggio in verticale per De Pauw che ha incredibilmente sprecato tutto calciando sopra la traversa da due metri dalla linea di porta. Quando ci si attendeva la reti dei padroni di casa, un pò a sorpresa, è arrivata la quarta marcatura del Nizza che è nata da un bellissimo passaggio in verticale di Balotelli che ha permesso al velocissimo Saint-Maximin di involarsi a tutta velocità verso l'area di rigore da dove è riuscito a segnare con un preciso diagonale rasoterra. Al 72' gran bel tiro a giro tentato da Lees Merou che però è terminato di poco sopra la traversa. Non passano nemmeno due minuti e al 74' è arrivato anche il quinto gol firmato da Balotelli che servito in area di rigore da Souquet che ha saltato quattro avversari grazie ad uno spettacolare slalom ha segnato con un preciso tiro a giro che è finito nell'angolino basso. Dopo aver raggiunto la cinquina gli ospiti hanno decisamente abbassato il ritmo anche se al 90' ancora Balotelli ha sfiorato la doppietta personale con un gran tiro tentato dal limite dell'area che Leali è riuscito a deviare oltre la traversa. La squadra transalpina riesce così a mettersi alle spalle la cocente eliminazione in Champions League mettendo già una grossa ipoteca al girone, una vittoria convincente anche se la squadra di Favre ha concesso un po' troppo nella ripresa alla squadra avversaria.

CLICCA QUI PER IL VIDEO WAREGEM NIZZA (1-5): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.