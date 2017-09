Akragas-Paganese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Paganese, LaPresse

Akragas-Paganese, diretta dal signor D'Ascanio di Ancona, sabato 16 settembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di campionato nel girone C di Serie C. Ad Agrigento andrà in scena una sfida ricca di spunti, tra due squadre che non partono certo con ambizioni esagerate in questa stagione, ma che hanno già dimostrato di poter dire la loro nei precedenti incontri. Seppur in uno scenario di grave crisi, con la squadra iscritta per il rotto della cuffia al campionato di Serie C e ancora alle prese con i problemi di messa a norma dello stadio Esseneto, l'Akragas ha strappato un importante zero a zero sul campo della capolista Monopoli domenica scorsa, primo punto della stagione per la squadra di Di Napoli e soprattutto prima prova solida da parte di una difesa che aveva traballato molto nei precedenti impegni.

Dopo la brillante vittoria di Cosenza, la Paganese ha dato continuità al suo buon momento pareggiando uno a uno in casa contro la Reggina. L'arrivo del nuovo tecnico Favo sembra aver giovato ai campani, che già l'anno scorso partendo 'da diesel' hanno ottenuto lo straordinario risultato della partecipazione ai play off per la Serie B. L'Akragas in questo impegno casalingo dovrà però dimostrare di essere competitivo per la salvezza e di poter soprattutto essere incisivo sia in attacco sia in difesa: complicato contro una squadra molto equilibrata come la Paganese.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE AKRAGAS PAGANESE

Il match non sarà trasmesso in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si abboneranno sul sito sportube.tv (partita acquistabile anche come evento singolo).

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match allo stadio Esseneto di Agrigento. Padroni di casa in campo con Vono in porta alle spalle della difesa a tre con Mileto, Danese e Genny Russo titolari dal primo minuto. Il brasiliano Leonardo sarà affiancato da Carrotta nella zona centrale di centrocampo, mentre Saitta sarà l'esterno laterale di destra e Sepe l'esterno laterale di sinistra. In attacco Longo e Salvemini saranno i due trequartisti, in posizione avanzata di supporto all'unica punta di ruolo dei biancazzurri, Parigi. Risponderà la Paganese con il senegalese Gomis in porta alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Antonio Negro (in sostituzione di Picone espulso contro la Reggina), Meroni, Carini e Della Corte. A centrocampo spazio a Baccolo, Tascone e Carcione, mentre Talamo giocherà sull'out di destra e Cesaretti sarà l'asterno di fascia mancino. Unica punta sul fronte offensivo, Regolanti.

LA CHIAVE TATTICA

Il tecnico dell'Akragas, Di Napoli, confermerà il 3-4-2-1 sul quale la squadra ha lavorato nelle ultime settimane, mentre l'allenatore della Paganese subentrato a Matrecano, Favo, insisterà sul 4-4-2. Il 9 aprile del 2017, nell'ultimo precedente ad Agrigento, la Paganese ha battuto due a uno l'Akragas grazie a una doppietta del brasiliano Reginaldo. L'ultima vittoria in casa contro la Paganese dei siciliani risale al 28 febbraio 2016, uno a zero con rete decisiva firmata da Di Piazza.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker puntano sugli agrigentini, ancora a caccia del primo successo in questo campionato, con vittoria siciliana quotata 2.30 da betclic, mentre Paddy Power moltiplica per 3.00 quanto investito sul successo esterno campano. L'eventuale pareggio viene quotato 3.30 da Bet365, che offre a 2.30 la quota per l'over 2.5, meno probabile rispetto a una partita tirata e con pochi gol, con l'under 2.5 quotato 1.62 da Unibet.

