Arzachena Pontedera/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Arzachena Pontedera, sabato 16 settembre alle ore 16:30, è diretta da Valerio Maranesi e si gioca nell'ambito della quarta giornata di Serie C 2017-2018 (girone A). Entrambe le squadre sono reduci da deludenti prestazioni in queste ultime settimane. Discreto il cammino fin qui dei sardi, che a differenza di quanto fatto vedere dai vicini dell'Olbia non sono riusciti a mettere in mostra le loro qualità. Per loro una sola vittoria, alla prima di campionato, in trasferta sul campo dell'Arezzo. Una sorpresa piacevole per i tifosi della squadra allenata da mister Giorico, salvo poi risvegliarsi dal bel sogno e vivere quella che potrebbe essere la realtà quotidiana da qui alla fine della stagione regolare. Due le sconfitte consecutive subite dall'Arzachena, prima contro la Viterbese (capolista del girone A ricordiamo) in casa ed il Siena in trasferta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ARZACHENA PONTEDERA

Arzachena Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Occorre sottolineare come i sardi abbiano comunque sfidato due corazzate del girone, destinate ad avere un percorso più lungo rispetto a chi lotterà semplicemente per un piazzamento di metà classifica, come ad esempio il Pontedera. Gli avversari di domenica dell'Arzachena occupano la quattordicesima posizione a quota 2 punti, due gradini sotto rispetto alla formazione della Costa Smeralda. Nell'ultimo incontro di campionato hanno pareggiato 1-1 in casa contro la Giana Erminio. Nelle prime due partite invece erano arrivati il pareggio casalingo contro l'Alessandria e la sconfitta di misura sul campo della Lucchese (1-0 il risultato finale).

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA

Mauro Giorico è stato ad un passo dal fare il colpaccio a Siena. L'Arzachena infatti, dopo aver subito il gol del momentaneo vantaggio di Bulevardi, era riuscita a reagire nella ripresa, pareggiando i conti con il bomber Andrea Sanna (alla sua seconda rete stagionale) e addirittura effettuare il controsorpasso con Alessio Curcio, che dalla distanza trovava il gol del momentaneo 2-1 a 15 minuti dalla conclusione della partita. I sogni di gloria dell'Arzachena andavano spegnendosi dopo che Guberti prima (al 77') e Guerra poi (al novantesimo minuto) riuscivano a ribaltare il risultato a favore dei toscani, togliendo così i 3 punti agli ospiti. Per l'Arzachena un rimpianto ancora maggiore se si considera che i padroni di casa erano in 10 uomini dal minuto 54 del secondo tempo dopo l'espulsione di Andrea Sbraga per un brutto fallo. Giorico aveva schierato i suoi con il 5-3-2. In attacco Sanna e Curcio, andati entrambi a segno nel secondo tempo. Casini, Nuvoli e Bonacquisti a centrocampo, con Russu e Arboleda terzini insieme ai tre centrali difensivi Sbardella, Piroli e Peana. Ruzzittu in porta.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA

I 403 spettatori dell'Ettore Mannucci hanno assistito domenica scorsa al pareggio per 1-1 tra i giocatori del Pontedera e la Giana. Un risultato che non può di certo far piacere al Pontedera, che non ha saputo replicare la prestazione offerta contro l'Alessandria alla prima stagione davanti ai propri tifosi, venendo castigata dall'eterno Salvatore Bruno, alla sua terza rete stagionale. L'attaccante ospite ha pareggiato i conti alla mezzora del primo tempo, dopo che il Pontedera era riuscito a portarsi in vantaggio con Presenti al decimo minuto. L'attaccante del Pontedera ha confermato di essere uno degli uomini chiave della squadra di quest'anno, siglando la sua seconda marcatura in campionato. Per il Pontedera 3-5-2, con Presenti affiancato da Grassi. In difesa spazio a Vettori, Frari e Risaliti, con Gargiulo - Caponi - Spinozzi a centrocampo e la coppia Tofanari - Corsinelli sugli esterni.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Arzachena Pontedera, partita valida per la quarta giornata in Serie C 2017-2018 (girone A), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Arzachena) vale 2,45; il segno X (pareggio) è quotato 3,00 mentre il segno 2 (vittoria Pontedera) vi permetterebbe di vincere 2,70 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

