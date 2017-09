Bisceglie-Catanzaro/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bisceglie-Catanzaro, LaPresse

Bisceglie-Catanzaro, diretta dal signor Paterna di Teramo, sabato 16 settembre 2017 alle ore 18.30, sarà un match del programma della quarta giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Dopo diversi anni di attesa per potersi confrontare di nuovo sul palcoscenico dei professionisti, il Bisceglie ha stupito tutti partendo a razzo in questa nuova stagione. Prima conquistando la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia di Lega Pro, in un girone tutto pugliese molto equilibrato e risoltosi a favore dei nerazzurri grazie al quattro a uno rifilato al Monopoli (attuale capolista del girone C di Serie C). Quindi è arrivata la doppia vittoria in avvio di campionato, contro la Paganese in trasferta all'esordio e contro la Virtus Francavilla in casa lo scorso due settembre. Sabato scorso il Bisceglie non èsceso in campo ma resta al momento l'unica squadra a punteggio pieno, seppur con due sole partite disputate, del girone meridionale di Serie C.

La squadra di Zavettieri proverà ora a confermarsi contro un Catanzaro che a sua volta, dopo la delusione del secondo derby perso nel giro di pochi giorni sul campo della Reggina, è reduce da un pareggio molto tattico in casa contro la Juve Stabia. Dopo una stagione soffertissima risoltasi con la salvezza conquistata solo ai play out in un drammatico doppio confronto contro la Vibonese, il Catanzaro quest'anno sembra più solido, ma è ora chiamato a confermarsi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE BISCEGLIE CATANZARO

Per seguire il match Bisceglie-Catanzaro servirà un abbonamento o l'acquisto della partita singola sul portale sportube.tv che trasmetterà la sfida in diretta streaming video via internet, mentre su nessun canale sarà trasmessa la diretta tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: il Bisceglie scenderà in campo con una difesa a quattro davanti al portiere Crispino, schierata con il croato Juric ed il francese Giron come difensori centrali, mentre Petta sarà il laterale difensivo di destra e Migliavacca si muoverà come esterno mancino. L'altro croato Vrdoljak sarà titolare nel terzetto di centrocampo al fianco di Partipilo e del paraguaiano Lugo Marinez, mentre il terzo croato titolare nella formazione nerazzurra, Boljat, completerà il tridente offensivo al fianco di Gabrielloni e di Montinaro. Risponderà il Catanzaro con Nordi estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Riggio, Gambaretti, Sirri ed Imperiale. Il romeno Onescu sarà il perno di centrocampo al fianco di Benedetti e di Maita, i titolari dal primo minuto nel tridente offensivo saranno invece Falcone, Puntoriere e Letizia.

LA CHIAVE TATTICA

Il Bisceglie è allenato da un ex tecnico del Catanzaro, Nunzio Zavettieri, che schiera la squadra nerazzurra con il 4-3-3, stesso modulo scelto dal tecnico dei giallorossi calabresi, Erra. Tra le due formazioni non ci sono precedenti recenti in campionato, visto che il Bisceglie mancava ormai da diversi anni tra i professionisti e le due squadre sono state inserite anche in gironi diversi nella Coppa Italia di Serie C.

QUOTE E SCOMMESSE

Il buon inizio di torneo delle due squadre induce i bookmaker ad orientarsi sul fattore campo per stabilire una favorita, con la vittoria interna pugliese quotata 2.20 da Betclic, il pareggio quotato 3.30 da Bet365 e la vittoria esterna dei calabresi quotata 3.30 da Paddy Power. Partita da under 2.5, quotato 1.68 da Unibet, secondo le agenzie di scommesse, con Bet365 che alza a 2.25 la quota relativa all'over 2.5.

