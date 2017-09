Brescia-Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia-Pro Vercelli, LaPresse

Brescia-Pro Vercelli, diretta dal signor Di Martino di Teramo, sabato 16 settembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida relativa alla quarta giornata di campionato in Serie B. Una partita tra due squadre che sono partite non senza difficoltà in questa nuova stagione, ma che si trovano faccia a faccia già divise da quattro punti. Dopo la sconfitta all'esordio sul campo dell'Avellino, le Rondinelle hanno però ripreso quota, pareggiando in casa la difficile sfida contro il Palermo e poi espugnando sotto il diluvio il campo del Parma, grazie alla rete messa a segno da Ferrante dopo un'ora di gioco. Quattro punti che hanno portato la squadra di Boscaglia a risollevarsi, al contrario di una Pro Vercelli che finora ha subito solo sconfitte nelle partite ufficiali di questa nuova stagione. I piemontesi hanno perduto il match contro il Lecce in casa nel secondo turno ad eliminazione diretta di Tim Cup, cedendo dunque il passo ad una formazione di Serie C.

Quindi è arrivato il ko all'esordio in campionato, sempre tra le mura amiche dello stadio Silvio Piola, contro il Frosinone. L'Ascoli ha poi battuto la Pro alla seconda giornata, quindi i piemontesi sono incappati in una nuova sconfitta interna contro la Cremonese, un pesante poker contro i grigiorossi neopromossi dalla terza serie.

Un avvio shock che ha messo in bilico il futuro del tecnico Grassadonia in panchina, con la società piemontese che ha affermato di considerare importantissima la partita di Brescia per valutare quelle che possono essere le eventuali decisioni sul piano di una sostituzione tecnica. Insomma, partita sicuramente decisiva per la Pro Vercelli nonostante il campionato abbia mosso solamente i suoi primi passi in questa stagione. Ma anche per il Brescia l'appuntamento sarà importantissimo, dare continuità alla vittoria di Parma permetterebbe di spiccare il volo verso un altro tipo di campionato che si prospetterebbe invece con un nuovo passo falso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE BRESCIA PRO VERCELLI

Per seguire Brescia-Pro Vercelli in diretta tv sarà necessario un abbonamento a Sky per collegarsi sul canale numero 258 del satellite (Sky Calcio 8 HD), mentre la diretta streaming video via internet dell'incontro, sempre in esclusiva per gli abbonati alla pay tv satellitare, si potrà seguire collegandosi sul sito s

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Rigamonti scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Minelli tra i pali, Somma, Gastaldello e Meccariello nella difesa a tre alle spalle di una zona centrale di centrocampo con Ndoj, Dall'Oglio e lo spagnolo Machin schierati dal primo minuto, mentre Cancellotti sarà l'esterno laterale di destra e Furlan l'esterno laterale di sinistra. In attacco ci sarà spazio invece per Cortesi e Ferrante. Risponderà la Pro Vercelli con Nobile in porta e una difesa a tre che schiererà Legati, Bruno e Jidayi. Ghiglione sarà l'esterno laterale di destra e Mammarella l'esterno laterale di sinistra, mentre a centrocampo per vie centrali ci sarà spazio per Vives, Firenze ed Altobelli. In avanti, confermato il tandem offensivo composto da Polidori e il montenegrino Raicevic.

LA CHIAVE TATTICA

3-5-2 da una parte e dall'altra, un confronto tattico molto articolato tra due squadre che stanno cercando di capire strada facendo quelle che sono le reali potenzialità del gruppo. Di certo le Rondinelle hanno sicuramente convinto di più rispetto a una Pro Vercelli ancora al palo e preoccupata dalla difficoltà nel fare risultati. Il confronto tra le due squadre nella scorsa stagione è andato in scena alla vigilia di Natale, col Brescia vincente due a uno grazie a una doppietta dell'Airone Caracciolo. In questi suoi anni in Serie B, la Pro Vercelli ha fatto risultato solo una volta allo stadio Rigamonti, per la precisione il 27 ottobre del 2012, con un pareggio uno a uno con autogol di Stovini a favore dei piemontesi e pareggio di De Maio per i padroni di casa.

QUOTE E SCOMMESSE

I segnali di risveglio delle Rondinelle e la crisi dei piemontesi inducono le agenzie di scommesse a considerare favoriti i padroni di casa per la conquista dei tre punti: vittoria interna quotata 1.95 da Bwin, mentre William Hill proporrà a 3.20 l'eventuale pareggio e Bet365 offrirà a 4.50 il successo esterno.

© Riproduzione Riservata.