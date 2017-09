Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere: Icardi e Dybala in testa (4^ giornata)

Classifica marcatori Serie A - LaPresse: Mauro Icardi

La classifica marcatori di Serie A in vista della quarta giornata del campionato 2017-2018 si sta già rivelando molto interessante. Al comando troviamo infatti la coppia tutta argentina formata da Mauro Icardi e Paulo Dybala: gli attaccanti di Inter e Juventus sono sicuramente due delle stelle più luminose della nostra Serie A e stanno regalando grandi gioie ai propri tifosi, visto che viaggiano a una media di quasi due gol segnati per partita, che sarà evidentemente impossibile tenere alla lunga ma che indica come sia per Icardi sia per Dybala questa primissima parte del campionato sia stata eccezionale. Oggi solamente Icardi scenderà in campo, guidando l’attacco dell’Inter nella trasferta di Crotone, che ad aprile fu molto indigesta per i nerazzurri: la voglia di riscatto potrà dare a Maurito una motivazione in più per cercare di rimanere da solo al comando, almeno fino a domani all’ora di pranzo, quando la Juventus di Dybala giocherà anche in questo caso in trasferta, sul campo del Sassuolo.

GLI INSEGUITORI DI ICARDI E DYBALA

Giocherà domani anche Ciro Immobile, il più immediato inseguitore dei due argentini: la punta della Lazio sarà di scena nel posticipo serale a Marassi contro il Genoa dopo avere segnato 4 gol nelle prime tre giornate e avere trovato la via della rete pure in Nazionale ed in Europa League. Da questo punto di vista, è proprio Immobile il bomber stagionale, visto che i due argentini sono rimasti a secco sia in Nazionale sia nelle Coppe. Per Icardi in questo caso è un digiuno obbligato, mentre Dybala stavolta non è riuscito a brillare nel confronto con Messi. Spendiamo qualche parola anche per Cyril Thereau, dal momento che oggi scende in campo la Fiorentina: 3 gol in campionato finora per il francese, due nelle prime due giornate agostane con la maglia dell’Udinese e poi anche domenica scorsa al debutto con i viola dopo l’acquisto di fine agosto che ha turbato non poco la piazza di Udine. In serata naturalmente ci attendiamo movimenti da parte degli attaccanti di Roma e Verona, due squadre nelle quali per il momento nessun giocatore è ancora riuscito a segnare più di una rete.

LA CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

5 gol: Icardi, Dybala

4 gol: Immobile

3 gol: Thereau, Quagliarella

2 gol: Perisic, Higuain, Cutrone, Suso, Mertens, Zielinski, Ljajic

1 gol: Cornelius, Cristante, Petagna, Ciciretti, Di Francesco, Donsah, Joao Pedro, Sau, Birsa, Inglese, Pucciarelli, Astori, Badelj, Gil Dias, Simeone, Veretout, Galabinov, Vecino, Cuadrado, Mandzukic, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Kessié, Montolivo, Callejon, Ghoulam, Milik, Rog, Dzeko, Kolarov, Caprari, Sensi, Borriello, Lazzari, Rizzo, Belotti, Iago Falque, Obi, Jankto, Nuytinck, Pazzini.

