Come vedere Roma-Verona in streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Roma-Verona, diretta dal signor Pairetto di Nichelino, sabato 16 settembre 2017 alle ore 20.45, sarà l'anticipo serale della quarta giornata del campionato di Serie A. E' stata una settimana turbolenta per il tecnico della Roma, Di Francesco, al centro di critiche nate anche da esternazioni di senatori dello spogliatoio giallorosso come Nainggolan e Dzeko. A sua difesa si è speso il presidente americano del club, James Pallotta, che ha difeso fortemente il lavoro del tecnico che ora dovrà però vincere per riportare entusiasmo dopo un avvio di stagione a fasi alterne, anche se comunque in Champions la Roma è stata all'altezza di un Atletico Madrid che, seppur con un pizzico di fortuna per i giallorossi, non è riuscito a sfondare la difesa capitolina.

Ben altri problemi affliggono Fabio Pecchia, che dopo la goleada subita in casa contro la Fiorentina vede con grande preoccupazione la trasfera di Roma: un nuovo rovescio, seppur nel quadro di un calendario davvero poco generoso con i gialloblu in questo avvio di stagione, potrebbe far traballare la panchina del tecnico che comunque, seppur tra grandi difficoltà, nella scorsa stagione ha riportato in A il Verona dopo un solo anno di assenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE ROMA-VERONA

La partita potrà essere seguita in diretta tv sia dagli abbonati Mediaset Premium, che potranno collegarsi sul canale del digitale terrestre a pagamento Premium Sport HD, sia in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it. Gli abbonati Sky avranno ben quattro canali del satellite a disposizione per vedere la diretta tv della partita, ovvero Sky Sport Mix HD (numero 106), Sky Sport 1 HD (numero 201), Sky Super Calcio HD (numero 206) e Sky Calcio 1 HD (numero 251), mentre la diretta streaming video via internet sarà disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it.

LA SITUAZIONE

La Roma ha iniziato con un'importante vittoria a Bergamo, con una beffarda punizione di Kolarov, la nuova Serie A. Poi è arrivata però la delusione della sconfitta interna contro l'Inter del grande ex Spalletti, che con la doppietta di Icardi e il gol di Vecino nel secondo tempo ha ribaltato l'iniziale vantaggio di Dzeko. Rinviata la sfida in casa della Samp di sabato scorso per il maltempo, la Roma ha pareggiato zero a zero nell'esordio in Champions League all'Olimpico contro l'Atletico Madrid, grazie alle parate del numero uno brasiliano Alisson. Il Verona ha iniziato con due sconfitte molto pesanti in casa, uno a tre contro il Napoli e zero a cinque contro la Fiorentina. Nel mezzo, lo zero a zero di Crotone che ha almeno regalato il primo punto della nuova stagione agli scaligeri.

I PRECEDENTI

Roma e Verona tornano a scontrarsi in Serie A dopo il precedente del 17 gennaio 2016, che segnò l'esordio della seconda esperienza di Luciano Spalletti come allenatore della Roma. Finì uno a uno, con Pazzini su rigore che pareggiò per i veneti dopo l'iniziale vantaggio giallorosso firmato da Nainggolan. Al 27 settembre 2014 risale l'ultima vittoria interna della Roma contro gli scaligeri, due a zero con gol di Florenzi e Destro nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Il Verona non espugna l'Olimpico giallorosso addirittura dal 28 gennaio 1973, ma solo formalmente visto che la partita si giocò sul campo neutro di Arezzo: i gialloblu si imposero di misura con un rigore trasformato da Mascetti. L'unica vittoria allo stadio Olimpico del Verona in Serie A contro la Roma è dunque quella, col punteggio di due a uno, del 23 marzo del 1969. In generale, il Verona non batte la Roma in campionato da quasi ventun anni, due a uno con vantaggio di Giunta, pari di Delvecchio e gol del definitivo successo dell'Hellas firmato da Orlandini.

QUOTE E SCOMMESSE

Roma favorita dai bookmaker in maniera quasi schiacciante per quella che sarebbe la prima vittoria interna dei giallorossi in questo campionato. Quota 1.20 proposta da William Hill per il successo degli uomini di Di Francesco, mentre la vittoria degli scaligeri all'Olimpico moltiplicherebbe per 17.00 la posta scommessa secondo Bet365. Unibet quota invece 7.50 l'eventuale pareggio. Molto probabile per le agenzie di scommesse anche una partita ricca di gol, con l'over 2.5 quotato 1.36 da Bet365, mentre Paddy Power moltiplica per 3.00 quanto investito per l'under 2.5.

